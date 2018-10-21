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Правительство превратит Беларусь в страну крепостных?

22.10.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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В программе деятельности правительства на 2019—2020 гг. обнаружились крайне неоднозначные положения. Разбираем, что через 2 года грозит жителям Беларуси.

Правительство превратит Беларусь в страну крепостных?

На прошлой неделе правительство Беларуси наконец внесло в парламент программу деятельности на 2019—2020 гг. Большинство положений программы вызывают смешанные чувства. Благие пожелания по либерализации в тексте программы спокойно соседствуют с административными посылами в духе докризисных лет. Особое значение для белорусов всегда имела и будет иметь та часть программы Совмина, которая касается рабочих мест в экономике. И вот здесь правительство предложило такую планку, достичь которую в рамках существующей экономической модели можно лишь самыми жесткими методами.


Если конкретнее, то чиновники Совмина включили в индикаторы выполнения задач на 2019—2020 гг. «недопущение снижения численности занятых в экономике районов со сложным экономическим положением». На первый взгляд, это положение программы выглядит вполне себе нейтрально и вроде отдает заботой правительства о депрессивных регионах. Однако сам перечень районов со сложным экономическим положением еще предстоит утвердить.


 В зависимости от критериев перечень может оказаться как очень коротким, так и охватить полстраны — по аналогии со списком районов со сложными условиями для ведения сельского хозяйства. Впрочем, уже понятно, что в перечень Совмина войдут далеко не лучшие территории с точки зрения проживания и работы. В связи с этим вызывает вопросы подход к решению проблемы с занятостью в депрессивных регионах. Дело в том, что для абсолютного большинства городов и районов характерно снижение количества занятых в экономике. Численность занятых падает во всех областях Беларуси. Реклама 03 На процессы в регионах жестко влияет неблагополучная демография и отток специалистов за границу. 

В итоге число белорусов в трудоспособном возрасте сокращается, а количество пенсионеров растет. Исключение по занятости на общем негативном фоне составляет только Минск. И это понятно: столица является центром притяжения трудовых мигрантов со всей Беларуси. По оценкам banki24.by, с 2013 по 2018 год количество занятых в экономике страны сократилось примерно на сумму всех трудящихся в таком городе, как Гомель. Падение занятости в районах идет много лет подряд. Поэтому остановка снижения занятости в депрессивных регионах одновременно значит, что число работников в остальных частях Беларуси даже вырастет. 



Каким образом власти смогут добиться роста занятости по стране в целом и прекращения ее снижения в регионах-аутсайдерах? 

Поскольку на ближайший период правительство не предлагает никаких структурных реформ, то остается привлечение трудовых мигрантов из-за рубежа, еще одно повышение пенсионного возраста и «закрепощение» имеющихся работников. Так как программа правительства рассчитана только на 2019—2020 гг., нужны меры, эффект от которых быстро и мощно проявится в статистике. Ни иностранные рабочие, ни повышение пенсионного возраста к таким мерам не относятся. Тогда остается «закрепощение». Что может подразумеваться под «закрепощением»? Вероятный ответ дает сама программа правительства. Совмин намерен продолжить практику принудительной отработки — распределения студентов вузов и ссузов. Также чиновники собираются привлекать к труду «экономически неактивное население». Другими словами, это проведение в жизнь по всей стране печально известного декрета о «тунеядцах». В программе правительства ничего не говорится и об отмене контрактной системы хотя бы для части работников. Значит государство как основной работодатель сохранит право увольнять белорусов в любой момент. По сути, через пару лет положение работников в лучшем случае останется прежним, а для «тунеядцев» условия жизни гарантированно ухудшатся.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В программе деятельности правительства на 2019—2020 гг. обнаружились крайне неоднозначные положения. Разбираем, что через 2 года грозит жителям Беларуси.
 
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