Председатель ФХБ попросил прощения у болельщиков

пишет sport.tut.by А начал он свою речь с извинений перед белорусскими болельщиками за многочисленные неудачи отечественного хоккея на разных фронтах,sport.tut.by









— Хочу попросить прощения у всех белорусских болельщиков за выступления минского «Динамо» и сборной Беларуси на последнем чемпионате мира. Приношу извинения от имени и руководства федерации, и администраторов, и тренеров, и детских тренеров. Кто-то, может, присоединится к моему спичу, кто-то — нет. Но главное — мы все вместе виноваты в том, что так расстраиваем белорусского болельщика, хоккейных почитателей. Поверьте, что все вместе мы пытаемся как-то выправить ситуацию. Никого не интересует, кто виноват, все хотят видеть какие-то изменения, хотят видеть прекращение этого неконтролируемого падения. Мы действительно неравнодушны к тому, что происходит на хоккейных площадках страны, — сказал Геннадий Савилов.



