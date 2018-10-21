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Председатель ФХБ попросил прощения у болельщиков
Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов на пресс-конференции рассказал о своих первых 100 днях у руля организации.
А начал он свою речь с извинений перед белорусскими болельщиками за многочисленные неудачи отечественного хоккея на разных фронтах,
— Хочу попросить прощения у всех белорусских болельщиков за выступления минского «Динамо» и сборной Беларуси на последнем чемпионате мира. Приношу извинения от имени и руководства федерации, и администраторов, и тренеров, и детских тренеров. Кто-то, может, присоединится к моему спичу, кто-то — нет. Но главное — мы все вместе виноваты в том, что так расстраиваем белорусского болельщика, хоккейных почитателей. Поверьте, что все вместе мы пытаемся как-то выправить ситуацию. Никого не интересует, кто виноват, все хотят видеть какие-то изменения, хотят видеть прекращение этого неконтролируемого падения. Мы действительно неравнодушны к тому, что происходит на хоккейных площадках страны, — сказал Геннадий Савилов.
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов на пресс-конференции рассказал о своих первых 100 днях у руля организации.
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