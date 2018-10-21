CNN заподозрил саудовцев в попытке создать двойника погибшего Хашкаджи

Турецкие спецслужбы выяснили, что в день исчезновения Хашкаджи из консульства Саудовской Аравии вышел мужчина, который был одет точно так же. Он гулял по городу и попал на камеры наружного наблюдения в самом центре Стамбула, сообщает телекомпания CNN.





Мужчина, которого в Анкаре опознали как сотрудника спецслужб Саудовской Аравии Мустафу аль-Мадани, был в том же костюме, что и Хашкаджи, носил фальшивую бороду и очки. Схожий возраст и рост, как предположили турецкие службы, должны были заставить наблюдателей поверить, что журналист действительно покинул консульство целым и невредимым. При этом на сделанных снимках видно, что если у Хашкаджи была заметная залысина, то у его «двойника» ее нет.





Изначально власти Саудовской Аравии утверждали, что автор Washington Post, который ходил в консульство за документами, спокойно решил все свои вопросы и вышел на улицу. Однако после нескольких недель расследования в Эр-Рияде признали: у Хашкаджи в здании произошла драка с сотрудниками, в результате которой он умер. Позже источник CNN рассказал, что в ходе потасовки к журналисту применили удушающий прием, который и стал причиной смерти.

В Эр-Рияде утверждают, что убийство было случайным. Зачем было создавать двойника журналиста, источник CNN в Саудовский Аравии комментировать не стал.





Обстоятельства смерти Хашкаджи, который в своих материалах критиковал власти Саудовской Аравии, привели к разногласиям между Эр-Риядом и странами Запада. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до выяснения всех обстоятельств случившегося Берлин прекращает поставки Саудовской Аравии оружия. В США часть членов к​онгресса потребовала от Белого дома жесткой реакции, однако президент Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин подчеркнули, что не считают нужным разрывать сделки с Эр-Риядом. Хозяин Белого дома объяснил это в том числе тем, что в случае ухода Соединенных Штатов из региона их место займут Россия и Китай.