Рассекречены данные о зарплате сына Сталина и других «соколов» вождя

«Выдать каждому члену экипажа, участвовавшему в полете, по 2 тысячи рублей. Впредь установить, что каждому члену экипажа сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2 тыс. руб. Приказ объявить экипажам самолетов, участвовавших в первой бомбежке Берлина, и всему личному составу 81-й авиадивизии дальнего действия», — говорилось в документе.





Для сравнения, зарплата школьного учителя в 1940 году составляла 337 рублей, строителя – 307, рабочего на производстве – 340 руб.





В понедельник, 22 октября, официальный сайт ведомства впервые опубликовал рассекреченные документы и ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы армии.





Бомбежка Берлина стала ответом советского командования на начавшиеся 22 июля авианалеты на Москву. Руководство операцией осуществлял командующий авиацией ВМФ Семен Жаворонков. Вопреки заявлению главкома люфтваффе Германа Геринга о том, что «ни одна бомба никогда не упадет на столицу рейха», самолеты СССР спровоцировали среди населения города настоящую панику.





Вылеты производились с аэродрома «Кагул» на самом большом острове Моонзундского архипелага Эзель (сегодня – Сааремаа в Эстонии) – самого западного в тот момент участка суши, контролировавшегося советскими войсками. Ударная группа из 15 бомбардировщиков достигла северной границы Германии за три часа. Их засекли системы ПВО, но огонь не открыли, ошибочно приняв самолеты за немецкие. В 1 час 30 минут ночи пять пилотов сбросили бомбы на Берлин, остальные отработали по пригородам.









Эффект неожиданности сделал свое дело. Немецкое радио передало в эфир сообщение о налете английской авиации в количестве 150 самолетов. На самом деле союзники в операции не участвовали.





В 4 утра экипажи вернулись на базу без потерь. Всего же за растянувшуюся почти на месяц серию из девяти налетов на Берлин СССР потерял 17 самолетов из 70, вылетавших на задания, и восемь команд летчиков. Бомбежки пришлось прекратить 5 сентября в связи с потерей Моонзундского архипелага.





Помимо денежных вознаграждений, 13 августа четырем пилотам, в том числе командиру первой ударной группы, лично руководившему экипажем флагманского самолета полковнику Евгению Преображенскому, присвоили звания героев СССР.













Также стал известен размер жалования младшего сына наркома обороны летчика Василия Сталина. В январе 1943 года командир 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта получил в качестве основного оклада и надбавки за выслугу лет 5095 рублей 84 копейки. За время Великой Отечественной войны он совершил 26 боевых вылетов и лично сбил, по разным данным, от двух до пяти самолетов противника. В качестве командира 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта Сталин-младший участвовал во взятии Берлина.





«За период проведения Берлинской наступательной операции частями дивизии под непосредственным руководством гвардии полковника Сталина проведено 949 боевых вылетов. Проведено 15 воздушных боев, в ходе которых сбито 17 самолетов противника, причем в первый же день операции — 11, потерян лишь один экипаж», — указывалось в наградном листе от 11 мая 1945 года.





Военнослужащие РККА премировались на порядок скромнее.





Так, за подбитый или подожженый танк командиру орудия и наводчику полагалось по 500 руб., остальным бойцам – по 200.





При этом за единоличное уничтожение боевой техники врага воин получал 1 тыс. руб.





По ходу ВОВ цены на производимую технику поступательно снижались. Танк Т-34 подешевел с 269,5 тыс. рублей в 1941 году до 135 тыс. в 1943-м, бомбардировщик Ил-4 – с 800 тыс. в 1941-м до 380 тыс. руб в 1944-м. Работы по ремонту машин оплачивались в диапазоне от 350 до 800 руб.





Минобороны также раскрывает расходы СССР в военный период. Согласно архивным данным, если в 1941 году на оборону было направлено 83 млрд рублей из суммарного бюджета в 191 млрд, то в 1945-м траты выросли до 128 млрд руб.