В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход



Андрей Макаров. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

«Интерфакс»

— сказал депутат, не раскрыв других деталей., говоря о штрафах для самозанятых, добавил, чтоПод самозанятыми предлагается понимать тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, но не нанимает работников. Рассмотрение пакета поправок в первом чтении намечено на четверг, 25 октября.рассказал РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер». Он пояснил, что такой штраф дискриминирует самозанятых по сравнению с остальными налогоплательщиками — физическими и юридическими лицами, для которых штраф за неуплату налогов варьируется от 20% (в случае неумышленного деяния) до 40% (в случае целенаправленного уклонения от уплаты налогов) от суммы неуплаченного налога.— сказал эксперт.добавил он.Также, по мнению Соничева, введение необоснованно крупных штрафов не приведет к желаемому результату, а, напротив, может привести к уменьшению желающих зарегистрироваться в качестве самозанятых.— заключил Соничев.Как отметил в беседе с РБК руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm— рассказал он. —Правительство и Дума подготовили законопроект о налогообложении самозанятых в начале сентября. Власти предлагают такой категории граждан платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги (изначально речь шла о том, что налог составит 3% в случае оказания услуг физическим лицам и 6% — юридическим лицам).В экспериментальном режиме механизм регистрации и сбора налога с самозанятых заработает с 1 января 2019 года в Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье, говорил в июне глава Федеральной налоговой службы