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В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
Андрей Макаров. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)
«Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — сказал депутат, не раскрыв других деталей. Андрей Макаров, говоря о штрафах для самозанятых, добавил, что «это будет».
Под самозанятыми предлагается понимать тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, но не нанимает работников. Рассмотрение пакета поправок в первом чтении намечено на четверг, 25 октября.
«Введение штрафов для самозанятых в размере всего полученного ими дохода будет противоречить таким основополагающим принципам налогообложения, как принцип равенства и принцип справедливости», — рассказал РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев. Он пояснил, что такой штраф дискриминирует самозанятых по сравнению с остальными налогоплательщиками — физическими и юридическими лицами, для которых штраф за неуплату налогов варьируется от 20% (в случае неумышленного деяния) до 40% (в случае целенаправленного уклонения от уплаты налогов) от суммы неуплаченного налога.
«В этом случае определенная категория налогоплательщиков попадает в иные по сравнению с другими налогоплательщиками условия, хотя между ними нет существенных различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование», — сказал эксперт. «Кроме того, такой штраф едва ли можно признать обоснованным и соразмерным тому правонарушению, которое совершается налогоплательщиком», — добавил он.
Также, по мнению Соничева, введение необоснованно крупных штрафов не приведет к желаемому результату, а, напротив, может привести к уменьшению желающих зарегистрироваться в качестве самозанятых.
«Если государство стремится к тому, чтобы максимальное число людей зарегистрировались в качестве самозанятых, то для этого необходимо в первую очередь применять стимулирующие меры, а также сделать указанный институт максимально простым, доступным и удобным для граждан», — заключил Соничев.
Как отметил в беседе с РБК руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев, «во-первых, не очень понятно, как эти самозанятые граждане, которые не платят налоги, будут найдены». «По сути, налоговые каникулы для них вводились, чтобы они вышли из тени, но это не сработало. И теперь чиновники пытаются подойти с другой стороны — вводя штрафы, — рассказал он. — Но это не сработает, так как у налоговиков нет инструментов для вычисления таких граждан. Также можно отметить, что штраф в размере полученного дохода — явно чрезмерное наказание».
Правительство и Дума подготовили законопроект о налогообложении самозанятых в начале сентября. Власти предлагают такой категории граждан платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги (изначально речь шла о том, что налог составит 3% в случае оказания услуг физическим лицам и 6% — юридическим лицам).
В экспериментальном режиме механизм регистрации и сбора налога с самозанятых заработает с 1 января 2019 года в Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье, говорил в июне глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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Самозанятых граждан, которые не будут платить налоги, должен ждать штраф в размере полученного дохода.
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