ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожиратель мозга: паразит, питающийся мозгом человека

22.10.2018 19:00 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрация с сайта popmech.ru
Во время купания погожим летним днем в любой точке земного шара вы рискуете встретить их — паразитов, которые не прочь полакомиться клетками вашего собственного мозга.

В последние годы в мире возникает все больше и больше водоемов искусственного происхождения: в летнее время рукотворные пруды становятся настоящим местом паломничества для отдыхающих и туристов. Разумеется, там, где множество людей вступают в контакт с водой, всегда есть риск подхватить ту или иную бактериальную инфекцию. Но даже в том случае, если водоем слывет «безопасным», расслабляться не стоит — в отсутствие конкурентов даже в чистой на вид воде начинают размножаться опасные паразиты.


Глобальное потепление

Пожиратель мозга: паразит, питающийся мозгом человека

Природе не откажешь в чувстве юмора: мозговой паразит «улыбается» нам фирменной улыбкой Джокера

С увеличением уровня глобального потепления и нагревом верхних слоев океанических вод, живущие в них микроорганизмы с каждым годом наращивают темпы размножения. Экологи уже обращали внимание мировой общественности на то, что в потеплевшей воде фитопланктон, которым питаются рыбы, становится более токсичным, отчего количество пищевых отравлений морепродуктами по всему миру также постоянно растет. Но это далеко не самая главная опасность: нагрев воды также спровоцировал небывалое увеличение численность термофильных (любящих тепло) бактерий.

Среди своих сородичей особенно выделяется амеба Naegleria fowleri. Она встречается в пресноводных водоемах по всему миру: из-за чувствительности к уровню pH она, в отличие от многих других амеб, не выживает в соленой воде. Крошечный микроорганизм способен выдерживать нагрев до 45оС, так что ее средой обитания становятся летние водоемы, в которых попросту отсутствуют достаточно крупные хищники, представляющие для амебы угрозу.


Мозговой паразит

Пожиратель мозга: паразит, питающийся мозгом человека

Naegleria fowleri под микроскопом

Чем же так опасно это существо? Вместе с током воды она попадает в носовой канал человека и оттуда с помощью обонятельного нерва переползает в головной мозг, где и распространяется по всем его отделам. Локализуясь вокруг кровеносных сосудов, Naegleria fowleri начинает активно размножаться и поедать сосудистый эпителий и клетки мозгового вещества, что приводит к кровоизлияниям, некрозу тканей и вызывает заболевание, известное как амебный менингоэнцефалит. В процессе размножения амеба выделяет специальное белковое соединение, которое ускоряет распад даже здоровых клеток.

В ответ на уничтожение тканей иммунная система отправляет к пораженным участкам огромное количество иммунных клеток. Подобный ответ усугубляет и без того тяжелую картину, вызывая массовые воспалительные реакции и провоцируя отек. В процессе заболевания человек страдает от сильных головных болей, эпилептических припадков, галлюцинаций и, с высокой вероятностью, слепнет. В результате, человек гибнет или от обширного некроза, или от отека мозга, вызванного его собственной иммунной системой.


Заключение

Чтобы предотвратить попадание паразита в организм, достаточно просто выбирать проверенные водоемы, которые дезинфицируют с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Несмотря на то, что в мире существуют препараты для лечения амебного энцефалита, они далеко не всегда могут гарантировать выздоровление.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время купания погожим летним днем в любой точке земного шара вы рискуете встретить их — паразитов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трудовая миграция набирает обороты: белорусы рванули в Польшу и Литву, а РФ теряет популярность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика