Скандинавские банки заблокировали счета друга Путина



Борис Ротенберг

Четыре скандинавских банка, в том числе Danske, Nordea & Handelsbanken, заморозили счета российского олигарха, входящего в близкий круг президента РФ. Об этом пишетИзданию стало известно, что Ротенберг подал в суд на эти банки за то, что они якобы нарушили контракты на обслуживание его счетов.Напомним, Борис Ротенберг и его брат Аркадий находятся под санкциями США с 2014 года, однако, Евросоюз не вводил против них ограничительных мер.В Danske Bank сообщили, что знают о заявлениях Ротенберга, но комментировать эту информацию не станут. Представитель банка подчеркнул, что после скандала с эстонской дочкой Danske крайне серьезно относится к борьбе с отмыванием средств и санкциям.