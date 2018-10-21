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Скандинавские банки заблокировали счета друга Путина

22.10.2018 18:37 — Разное | UDF  
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Борис Ротенберг
Четыре скандинавских банка заблокировали счета одного из членов «Кооператива «Озеро».

Четыре скандинавских банка, в том числе Danske, Nordea & Handelsbanken, заморозили счета российского олигарха Бориса Ротенберга, входящего в близкий круг президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

Изданию стало известно, что Ротенберг подал в суд на эти банки за то, что они якобы нарушили контракты на обслуживание его счетов.

Напомним, Борис Ротенберг и его брат Аркадий находятся под санкциями США с 2014 года, однако, Евросоюз не вводил против них ограничительных мер.

В Danske Bank сообщили, что знают о заявлениях Ротенберга, но комментировать эту информацию не станут. Представитель банка подчеркнул, что после скандала с эстонской дочкой Danske крайне серьезно относится к борьбе с отмыванием средств и санкциям.

 
 
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Четыре скандинавских банка заблокировали счета одного из членов "Кооператива «Озеро".
 
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