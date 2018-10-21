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Ураган "Уилла" набирает мощность и представляет серьезную угрозу мексиканскому побережью

22.10.2018 18:14 — Разное | Интерфакс  
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Ураган "Уилла" в Тихом океане стремительно набирает мощность и может усилиться до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона к среде, когда он, вероятно, достигнет западного побережья Мексики, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Власти мексиканских штатов Синалоа и Наярит распорядились закрыть образовательные учреждения и начать подготовку мест для временного размещения людей в случае эвакуации.

Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Уилла" "может стать причиной угрожающих жизни штормовых волн, ветра и ливневых дождей на востоке Мексики начиная со вторника".

Американские эксперты сообщают, что мощность урагана может усилиться до пятой категории уже в понедельник.

Согласно данным АП, на данный момент средняя скорость ветра "Уилла" достигает 255 км/ч.

 
 
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Ураган "Уилла" в Тихом океане стремительно набирает мощность и может усилиться до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона к среде, когда он, вероятно, достигнет...
 
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