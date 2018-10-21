Новые рынки: Беларусь намерена значительно увеличить экспорт алкоголя

Ужесточить монополию на алкоголь призвал белорусских производителей Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

В небольшом магазине в центре белорусской столицы ассортимент алкогольных напитков солидный. Есть и подешевле, например, плодово-ягодные вина белорусского производства, есть и дорогие виды виски и коньяка в отдельной витрине, за стеклом. В последнее время, говорят продавцы, вырос спрос именно на элитные напитки. Кроме того, часто заходят туристы и приобретают алкоголь в качестве сувенира.

«Наши иностранные гости чаще всего увозят белорусские настойки и бальзамы в сувенирных упаковках. Предпочитают от маленьких бутылок объемом 100-200 грамм до больших красиво оформленных национальных спиртных напитков», – отмечает заведующая магазином Наталья Урбанович.

Как увеличить продажи белорусского алкоголя за рубеж, обсуждали на совещании у Александра Лукашенко. В последнее время на этом рынке, констатировал президент, появились факты недобросовестной конкуренции, а экспорт спиртных напитков стал расти медленно.

«Алкогольная продукция – товар особый, подакцизный. Во всем мире он жестко регулируется государством. Беларусь не исключение, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. Я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, монополию усилить », – заявил Лукашенко.

Емкость белорусского алкогольного рынка сейчас оценивают в 11,5 миллионов декалитров, а мощности – втрое больше. В правительстве предлагают объемы производства спиртного увязать с объемами экспорта.

«В обязательном порядке нам надо, чтобы 20% того, что произведено, было продано на экспорт. Нам надо гасить отрицательное сальдо, как государственным предприятиям, так и частным, через продажу на экспорт и поступлением валюты в страну», – предложил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.

Кроме того, в стране могут установить единые розничные цены на некоторые массовые виды алкогольной продукции. Для тех же, кто производит национальные, элитные и дорогие виды спиртного, никаких ограничений не будет, пообещали в правительстве.

Статистика Всемирной организации здравоохранения говорит о том, что белорусы стали покупать значительно меньше алкогольных напитков. Только в Минске за пять лет их потребление сократилось почти на треть.