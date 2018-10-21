В Хитроу планируют установить сканеры распознания лиц пассажиров

Крупнейший британский аэропорт Хитроу планирует установить сканеры распознания лиц пассажиров во всех терминалах вылета, пишет Daily Mail.

Проект стоимостью 50 млн фунтов стерлингов ($64,9 млн) должен существенно сократить время в аэропорту для вылетающих из страны, поскольку для посадки в самолет не нужны будут ни паспорт, ни посадочный талон. Ожидается, что время проверки в среднем сократится на треть.

Сканеры распознания лиц будут основаны на тех же технологиях, что и контроль для обладателей паспортов со встроенными чипами (электронных паспортов). Тем не менее, воспользоваться этой системой смогут только пассажиры, которые загрузили паспортные данные и фотографию в специальное приложение на смартфоне.

Новая система будет запущена в тестовом режиме летом 2019 года. Если испытания пройдут успешно, сканеры распознания лиц будут установлены во всех терминалах и это станет самым крупным применением биометрических технологий в мире.

Аналогичная система проходит тестирование в аэропорту Сиднея. Кроме того, системы распознавания лиц уже используются в Хитроу на внутренних рейсах.

Как отмечает газета, прошедшим летом время ожидания в очереди на паспортном контроле для прилетевших в Британию достигало 2,5 часа.