Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в международном круглом столе "Трагедия Минского гетто: память и уроки" и напомнил о действиях белорусов в годы войны.

"Министр напомнил, что в числе 6 миллионов европейских евреев – жертв Холокоста – более 700 тысяч уничтоженных выходцев из Беларуси. Многие из них погибли в Минском гетто. В.Макей также отметил, что многие жители Беларуси с риском для жизни укрывали у себя евреев, спасая их от неминуемой гибели. Более 700 из них удостоены звания "Праведник народов мира", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

В своем выступлении В.Макей подчеркнул, что нацистская политика геноцида на оккупированных территориях, частью которой стал Холокост, оставила кровавые раны на земле Беларуси в виде сотен сожжённых белорусских деревень, десятков уничтоженных еврейских гетто.

По словам главы внешнеполитического ведомства, трагедия Минского гетто является наглядным свидетельством того, как ненависть, идеи расового превосходства и фанатизм могут привести к уничтожению огромного количества людей по национальному или религиозному признаку.

В.Макей также отметил, что сегодня, спустя семь с половиной десятилетий со времен войны, в мире наблюдается рост расовой дискриминации, ксенофобии, антисемитизма, всплеск преступлений на почве ненависти. Министр подчеркнул недопустимость вопиющих случаев "агрессивного забвения" уроков истории и призвал к солидарным действиям международного сообщества против возрождения нацизма и распространения идеологий расового превосходства.

Выступившие на мероприятии Министр по делам алии и интеграции Израиля С.Ландвер, а также представитель Госдепартамента США С.Сэндлер дали высокую оценку усилиям белорусской стороны по сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войны, жертвах Холокоста в Беларуси. Они также отметили важность целенаправленных усилий для того, чтобы помнить о мужестве узников Минского гетто и о героизме тех, кто их спасал.

Представители образовательных и музейных учреждений Беларуси и других государств представили опыт реализации программ и инициатив, направленных на повышение осведомленности об угрозах, которые расизм, расовая дискриминация, ксенофобия представляют для прав человека, мира и безопасности.

В МИД при поддержке Музея истории Великой отечественной войны была также размещена фотодокументальная выставка, посвященная истории Минского гетто.

В этот же день Министр иностранных дел Беларуси В.Макей и Министр по делам алии и интеграции Израиля С.Ландвер приняли участие в траурном митинге в Мемориальном комплексе в память о жертвах Минского гетто «Яма».

Данные мероприятия были приурочены к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. В них приняли участие официальные представители Государства Израиль, Соединенных Штатов Америки, ООН, ЮНЕСКО, международных еврейских организаций и объединений бывших узников гетто из Бельгии, Великобритании, Германии, России, США, Франции, а также парламентарии, представители государственных органов и общественности Беларуси.