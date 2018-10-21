Директор «Монтажлегмаша» покупает 47,5% своего предприятия

Данные Республиканского центрального депозитария ценных бумаг позволяют сделать вывод о том, что менеджер желает купить 47,5% акций. Объявленная дата начала покупки акций — 1 ноября, торги продлятся до 9 ноября. Цена предложения — 50 рублей за штуку, что в 16,6 раза больше номинала. Таким образом, покупатель готов выложить за пакет 113 550 рублей.





Это значит, что все предприятие директор оценивает в 239,1 тыс. рублей.





Данные открытой финансовой отчетности свидетельствуют о том, что ОАО «Монтажлегмаш» за 2017 год нарастило выручку на 44%, до 5,5 млн рублей, чистую прибыль — на 86%, до 538 тыс. рублей.





Компания специализируется на строительно-монтажных работах.