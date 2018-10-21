ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый белорусский производитель кальвадоса на грани банкротства

22.10.2018 19:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Алкогольная госкомпания «Иловское», которая первой в Беларуси в 2012 году начала выпускать кальвадос, находится на грани банкротства.

Как сообщает Officelife.media,  Экономический суд Минской области принял решение о возбуждении производства по делу о банкротстве. В отношении предприятия введен защитный период до 27 декабря 2018 года. Инициатора процесса — инспекция МНС по Вилейскому району.

Сейчас компания «Иловское» производит две группы кальвадоса. Первая — с выдержкой от полугода до двух лет, вторая — с выдержкой не менее трех лет. Этот напиток изготавливается на предприятии под пятью брендами. Кроме алкоголя в линейке есть даже чипсы и томатные соусы, а также березовый сок. «Иловское», по крайней мере до недавнего времени, имело свою торговую точку на Комаровском рынке в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алкогольная госкомпания «Иловское», которая первой в Беларуси в 2012 году начала выпускать кальвадос, находится на грани банкротства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 700 белорусов были удостоены звания "Праведник народов мира" за спасение евреев в годы Холокоста – В.Макей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика