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Первый белорусский производитель кальвадоса на грани банкротства
Алкогольная госкомпания «Иловское», которая первой в Беларуси в 2012 году начала выпускать кальвадос, находится на грани банкротства.
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Сейчас компания «Иловское» производит две группы кальвадоса. Первая — с выдержкой от полугода до двух лет, вторая — с выдержкой не менее трех лет. Этот напиток изготавливается на предприятии под пятью брендами. Кроме алкоголя в линейке есть даже чипсы и томатные соусы, а также березовый сок. «Иловское», по крайней мере до недавнего времени, имело свою торговую точку на Комаровском рынке в Минске.
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Алкогольная госкомпания «Иловское», которая первой в Беларуси в 2012 году начала выпускать кальвадос, находится на грани банкротства.
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