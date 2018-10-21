ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солдата, который застрелил друга на учениях, приговорили к колонии-поселению

22.10.2018 19:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Суд Минского района признал военнослужащего Сергея Крупу виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его осудили на 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии-поселении, сообщает tut.by.

"Я признаю свою вину... Жалею о том, что произошло. Никогда не забуду эту семью и всегда буду её поддерживать. Никогда не забуду Диму. Как мы с ним ночью говорили о жизни, как делали машину, как были на полигоне. Он всегда был и останется моим другом ", — заявил в своем последнем слове 25-летний Сергей Крупа.

После оглашения приговора парень поехал в свою воинскую часть: под стражу в зале суда его не брали.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Как только он вступит в силу, Сергей Крупа поедет отбывать наказание.


Напомним, происшествие, за которое осудили военного, произошло 4 апреля во время учений. На полигоне во время стрельб Сергей Крупа по неосторожности сделал выстрел из пулемёта и смертельно ранил своего друга — 20-летнего Дмитрия Удода, который был механиком БМП. На допросе и Сергей, и свидетели рассказывали, что в тот день пулемёт стрелял с осечкой, а шлемофон не работал.

Гособвинитель возложил всю ответственность за трагедию на Сергея Крупу. Тот, по словам прокурора, не поставил оружие на предохранитель, не сделал контрольный спуск. К тому же, в его характеристике из воинской части говорилось: "невнимательный, рассеянный, забывчивый". Кстати, на суде Артур Грек, командир мотострелковой роты войсковой части №04104, назвал эту характеристику "немножко необъективной". А бывшие коллеги Сергея Крупы о нём говорят только позитивно.


 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Минского района признал военнослужащего Сергея Крупу виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал усилить госмонополию на производство алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика