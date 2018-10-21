Солдата, который застрелил друга на учениях, приговорили к колонии-поселению

"Я признаю свою вину... Жалею о том, что произошло. Никогда не забуду эту семью и всегда буду её поддерживать. Никогда не забуду Диму. Как мы с ним ночью говорили о жизни, как делали машину, как были на полигоне. Он всегда был и останется моим другом ", — заявил в своем последнем слове 25-летний Сергей Крупа.





После оглашения приговора парень поехал в свою воинскую часть: под стражу в зале суда его не брали.





Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Как только он вступит в силу, Сергей Крупа поедет отбывать наказание.









Напомним, происшествие, за которое осудили военного, произошло 4 апреля во время учений. На полигоне во время стрельб Сергей Крупа по неосторожности сделал выстрел из пулемёта и смертельно ранил своего друга — 20-летнего Дмитрия Удода, который был механиком БМП. На допросе и Сергей, и свидетели рассказывали, что в тот день пулемёт стрелял с осечкой, а шлемофон не работал.





Гособвинитель возложил всю ответственность за трагедию на Сергея Крупу. Тот, по словам прокурора, не поставил оружие на предохранитель, не сделал контрольный спуск. К тому же, в его характеристике из воинской части говорилось: "невнимательный, рассеянный, забывчивый". Кстати, на суде Артур Грек, командир мотострелковой роты войсковой части №04104, назвал эту характеристику "немножко необъективной". А бывшие коллеги Сергея Крупы о нём говорят только позитивно.



