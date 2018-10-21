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В Чечерске пьяный водитель выехал на встречку и протаранил милицейское и гражданское авто

22.10.2018 20:13 — Разное | Tut.by  
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В Чечерске пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, ДТП произошло в ночь на 21 октября. Неработающий местный житель 1985 года рождения на автомобиле Volkswagen Polo въехал в служебный автомобиль Чечерского РОВД.

Мужчина на чужой машине, принадлежащей местному жителю 1991 года рождения, который также находился в салоне с признаками алкогольного опьянения, двигался по улице Гагарина районного центра. Он выехал на полосу встречного движения. По этой же полосе двигался милицейский служебный автомобиль, осуществлявший патрулирование. Во избежание лобового столкновения милиционер-водитель съехал на обочину. В результате гражданская машина сначала ударилась в левое заднее крыло и колесо «УАЗа», а затем в задний бампер другого гражданского автомобиля, стоявшего на обочине. Пострадавших нет.

После столкновения водитель Volkswagen Polo попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Концентрация алкоголя в крови и моче составила 2,64 и 3,44 промилле соответственно. Владелец транспортного средства от прохождения алкогольного освидетельствования отказался.

В отношении водителя составлено два административных протокола. Ранее он многократно привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений в сфере дорожной безопасности. Владелец «Фольксвагена» привлечен к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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После столкновения водитель Volkswagen Polo попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Концентрация алкоголя...
 
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