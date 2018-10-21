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В Ленинском районе г. Бреста продолжаются мероприятия по благоустройству
22.10.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
На сегодняшний день можно сказать, что в микрорайоне Речица полным ходом идут мероприятия по благоустройству.
Трудовые коллективы предприятий и учреждений образования Речицы провели большую работу по наведению порядка на земле: были убраны опавшие листья, окрашены заборы, высажены кустарники, проведено благоустройство на прилегающих территориях.
Дружно вышли на субботник жильцы речицких общежитий ОАО «Брестсельмаш», ОАО «Брестский мясокомбинат», КУП «ЖРЭУ». Жильцы общежитий привели в порядок прилегающую территорию, а также детскую и концертную площадки. Педагоги и студенты Брестского педагогического университета подготовили к зиме многолетники на клумбах, высадили ели и кустарники у своих общежитий.
Учащиеся средних школ №№ 5, 27, гимназии № 3, Брестского лицея строителей очистили от листвы речицкие стадионы и навели порядок на прилегающих территориях. Трудовой коллектив предприятия ОАО «Брествнештранс» также внес свою лепту в общее дело.
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На сегодняшний день можно сказать, что в микрорайоне Речица полным ходом идут мероприятия по благоустройству. Трудовые коллективы предприятий и учреждений...
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