В Ленинском районе г. Бреста продолжаются мероприятия по благоустройству

На сегодняшний день можно сказать, что в микрорайоне Речица полным ходом идут мероприятия по благоустройству.



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Трудовые коллективы предприятий и учреждений образования Речицы провели большую работу по наведению порядка на земле: были убраны опавшие листья, окрашены заборы, высажены кустарники, проведено благоустройство на прилегающих территориях.



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Дружно вышли на субботник жильцы речицких общежитий ОАО «Брестсельмаш», ОАО «Брестский мясокомбинат», КУП «ЖРЭУ». Жильцы общежитий привели в порядок прилегающую территорию, а также детскую и концертную площадки. Педагоги и студенты Брестского педагогического университета подготовили к зиме многолетники на клумбах, высадили ели и кустарники у своих общежитий.



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Учащиеся средних школ №№ 5, 27, гимназии № 3, Брестского лицея строителей очистили от листвы речицкие стадионы и навели порядок на прилегающих территориях. Трудовой коллектив предприятия ОАО «Брествнештранс» также внес свою лепту в общее дело.