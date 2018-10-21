Выставка работ художницы Юлии Пичуевой «Образы животных: взгляд художника»

31 октября в 15.00 в Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоится открытие выставки работ художницы Юлии Пичуевой «Образы животных: взгляд художника».



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Юлия родилась в Бресте. Окончила Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина по специальности "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы" и Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «Графический дизайн». Использует смешанную технику в графике.

Вход свободный. Приглашаем всех желающих