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Выставка работ художницы Юлии Пичуевой «Образы животных: взгляд художника»
22.10.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
31 октября в 15.00 в Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоится открытие выставки работ художницы Юлии Пичуевой «Образы животных: взгляд художника».
Юлия родилась в Бресте. Окончила Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина по специальности "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы" и Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности «Графический дизайн». Использует смешанную технику в графике.
Вход свободный. Приглашаем всех желающих
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