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Один из лучших джазовых коллективов Польши даст концерт в Бресте
22.10.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
8 ноября 2018 г. 19:00 Брестский академический театр драмы (ул. Ленина, 21). Организаторы: Генеральное консульство Республики
Atom String Quartet, один из самых интригующих струнных квартетов в мире, принадлежащий к числу лучших джазовых коллективов Польши, и Владислав «Адзик» Сендецки, вошедший в число 5 самых лучших джазовых пианистов мира по мнению „New York Voice”, с программой „My Polish Heart/Моё польское сердце”.
Владислав «Адзик» Сендецки и Atom String Quartet записали свой совместный альбом "Le Jardin Oublié / My Polish Heart” в 2018 году. Он был издан престижным немецким лейблом Neuklang. Презентация нового альбома состоится в Канаде, Германии и
Сотрудничество между Владиславом «Адзиком» Сендецким, признанным американским изданием „New York Voice” одним из пяти лучших джазовых пианистов мира, и Atom String Quartet началось с концерта на Фестивале «Джаз в садах министров» в Берлине в 2012 году. Его кульминационным моментом было совместное выступление в последний день Фестиваля Jazz Baltica в 2013 году, где к квинтету присоединились легендарный итальянский трубач Паоло Фресу, контрабасист Кристиан фон Кафенгст и ударник Вольфганг Хафнер. Музыканты также выступили совместно в главном здании Национального симфонического оркестра Польского Радио в Катовицах, на Фестивале Leipziger Jazztage, в главной резиденции радио-сети NDR в Гамбурге и в Дубае.
Характерным элементом музыки, исполняемой музыкантами, является польская мелодика и лиризм импровизации. Репертуар концерта включает в себя цикл «Le Jardin Oublié» («Забытый сад»), который представляет собой собрание произведений братьев Сендецких – Стефана и Владислава. Эти произведения характеризуются открытостью формы и стилистическим разнообразием – от романтического постмодернизма, широкого балладного звучания, до энергичных импровизационных фрагментов, наполненных живописной славянской музыкой, в которой традиция встречается с романтикой XXI века. Во время совместных концертов музыканты охотно обращаются к музыкальным темам Кшиштофа Комеды и сочинениям других польских композиторов, например, Кароля Шимановского.
ПРОГРАММА КОНЦЕРТА
I ЧАСТЬ: выступление квартета Atom String Quartet
Мазурек C-dur op.24 nr 2 – Фредерик Шопен в аранжировке Матеуша Смочынского
Баллада о смерти – Давид Любович
Закопане – Матэуш Смочыньски
Три миниатюры для кларнета и фортепиано – Кшиштоф Пендерецки в аранжировке Кшиштофа Ленчёвского и Давида Любовича, обработка для импровизации струнного квартета
II ЧАСТЬ: выступление Vladyslav `Adzik` Sendecki & Atom String Quartet
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