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Один из лучших джазовых коллективов Польши даст концерт в Бресте

22.10.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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8 ноября 2018 г. 19:00 Брестский академический театр драмы (ул. Ленина, 21). Организаторы: Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский Институт в Минске, Брестский академический театр драмы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59953.php

Один из лучших джазовых коллективов Польши даст концерт в Бресте

Atom String Quartet, один из самых интригующих струнных квартетов в мире, принадлежащий к числу лучших джазовых коллективов Польши, и Владислав «Адзик» Сендецки, вошедший в число 5 самых лучших джазовых пианистов мира по мнению „New York Voice”, с программой „My Polish Heart/Моё польское сердце”.

Владислав «Адзик» Сендецки и Atom String Quartet записали свой совместный альбом "Le Jardin Oublié / My Polish Heart” в 2018 году. Он был издан престижным немецким лейблом Neuklang. Презентация нового альбома состоится в Канаде, Германии и Польше. В Беларуси единственная возможность услышать предпремьерный концерт будет только в Бресте – 8 ноября 2018 г. в зале Брестского академического театра драмы. Премьера альбома запланирована на 25 ноября в Elbphilharmonie в Гамбурге.

Сотрудничество между Владиславом «Адзиком» Сендецким, признанным американским изданием „New York Voice” одним из пяти лучших джазовых пианистов мира, и Atom String Quartet началось с концерта на Фестивале «Джаз в садах министров» в Берлине в 2012 году. Его кульминационным моментом было совместное выступление в последний день Фестиваля Jazz Baltica в 2013 году, где к квинтету присоединились легендарный итальянский трубач Паоло Фресу, контрабасист Кристиан фон Кафенгст и ударник Вольфганг Хафнер. Музыканты также выступили совместно в главном здании Национального симфонического оркестра Польского Радио в Катовицах, на Фестивале Leipziger Jazztage, в главной резиденции радио-сети NDR в Гамбурге и в Дубае.

Характерным элементом музыки, исполняемой музыкантами, является польская мелодика и лиризм импровизации. Репертуар концерта включает в себя цикл «Le Jardin Oublié» («Забытый сад»), который представляет собой собрание произведений братьев Сендецких – Стефана и Владислава. Эти произведения характеризуются открытостью формы и стилистическим разнообразием – от романтического постмодернизма, широкого балладного звучания, до энергичных импровизационных фрагментов, наполненных живописной славянской музыкой, в которой традиция встречается с романтикой XXI века. Во время совместных концертов музыканты охотно обращаются к музыкальным темам Кшиштофа Комеды и сочинениям других польских композиторов, например, Кароля Шимановского.

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

I ЧАСТЬ: выступление квартета Atom String Quartet

Мазурек C-dur op.24 nr 2 – Фредерик Шопен в аранжировке Матеуша Смочынского 

Баллада о смерти – Давид Любович

Закопане – Матэуш Смочыньски

Три миниатюры для кларнета и фортепиано – Кшиштоф Пендерецки в аранжировке Кшиштофа Ленчёвского и Давида Любовича, обработка для импровизации струнного квартета

II ЧАСТЬ: выступление Vladyslav `Adzik` Sendecki & Atom String Quartet

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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8 ноября 2018 г. 19:00 Брестский академический театр драмы (ул. Ленина, 21). Организаторы: Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Польский Институт в Минске,...
 
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