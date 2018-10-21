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Пьяный велосипедист напал на сотрудника ГАИ в Лунинецком районе

22.10.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Лунинецком районе на пьяного велосипедиста завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59952.php

Пьяный велосипедист напал на сотрудника ГАИ в Лунинецком районе

Инспектор ДПС 18 октября примерно в 20.00 остановил 51-летнего жителя деревни Дятловичи, который пьяным ехал на велосипеде. Сотрудник ГАИ пригласил мужчину в служебный автомобиль для оформления протокола. В ответ сельчанин повел себя агрессивно, порвал правоохранителю форменное обмундирование, повредил транспортное средство. Дебошира доставили в милицию.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Следователи приняли решение о задержании фигуранта. Ранее он был судим за хулиганство.

 
 
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В Лунинецком районе на пьяного велосипедиста завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщил БЕЛТА официальный...
 
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