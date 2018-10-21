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Минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд в КХЛ

22.10.2018 20:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд в КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

У «Барыса» отличились Дмитрий Шевченко (31-я), Андре Петерссон (37-я) и Дастин Бойд (48-я), у «Динамо» - Денис Осипов (41-я).

- Конечно, мы играли с командой, которая очень сильна в нападении. И уже в первом периоде «Барыс» обрушил шквал атак на наши ворота, отобрал у нас много сил. Во втором мы стали слишком много фолить. А если регулярно предоставлять такому сопернику возможности реализовать большинство, то за это придется расплатиться. Парни сражались на площадке, старались, но дисциплина подводила, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

«Динамо» проигрывает девятый матч подряд. С 11 баллами в активе команда остается на последнем, 12 месте, регулярного чемпионата западной конференции. На данный момент лишь одна команда в КХЛ – «Сибирь» - имеет меньше очков, чем «зубры» (10). 

Минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд в КХЛ
Аутсайдер КХЛ «Сибирь» разгромил минское «Динамо» — 6:0
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Теги: Минск
 
 
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На единственную шайбу, которую «Динамо», игравшее в гостях, сумело забросить «Барысу», хозяева ответили тремя голами.
 
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