Минское «Динамо» проиграло 9-й матч подряд в КХЛ

У «Барыса» отличились Дмитрий Шевченко (31-я), Андре Петерссон (37-я) и Дастин Бойд (48-я), у «Динамо» - Денис Осипов (41-я).

- Конечно, мы играли с командой, которая очень сильна в нападении. И уже в первом периоде «Барыс» обрушил шквал атак на наши ворота, отобрал у нас много сил. Во втором мы стали слишком много фолить. А если регулярно предоставлять такому сопернику возможности реализовать большинство, то за это придется расплатиться. Парни сражались на площадке, старались, но дисциплина подводила, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.