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Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

22.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

17 октября в Минске состоялась Первая встреча Клуба Соглашения мэров. Около 40 представителей местных органов власти и общественных организаций городов-подписантов Соглашения мэров - Восток собрались вместе, чтобы наметить совместную стратегию и план работы Клуба на 2019 год, а также избрать председателя Клуба. От Волковыска в работе Клуба приняла участие заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич.

По итогу встречи участники Клуба выбрали на роль председателя представителя самого активного и опытного города-подписанта, а именно первого заместителя председателя Полоцкого районного исполкома Сергея Лейченко. Полоцку действительно есть чем похвастаться: в 2011 году он стал первым подписантом Соглашения мэров в Беларуси, первым провел у себя Дни энергии и организует их ежегодно на протяжении 6 лет, одним из первых городов Беларуси получил финансирование на энергоэффективные проекты от Европейского союза и стал развивать городскую мобильность.

Участие в Клубе поможет городам обмениваться передовыми практиками по устойчивому энергетическому развитию и климату; разрабатывать и реализовывать совместные проекты в данных сферах; сообща искать возможности привлечения грантов, инвестиций и кредитных ресурсов.

Идея создания Клуба была предложена участниками первой национальной конференции Соглашения мэров по климату и энергии в Беларуси, которая проходила в 2017 году в Вилейке. На основании полученных предложений Структуры поддержки Соглашения мэров – фонд «Интеракция» и МОО «Экопартнерство»  – разработали проект положения о Клубе и предложили присоединиться городам - подписантам инициативы.

Координатор проектов отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Елена Ракова и заместитель начальника отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Владимир Шевченок пожелали клубу устойчивости, взаимопомощи и развития.

Клуб Соглашения мэров будет работать при содействии проектов «Соглашение мэров - Восток» и «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси», финансируемых Европейским союзом в рамках инициативы EU4Energy.

В настоящее время в Беларуси больше 45 городов присоединились к европейской инициативе «Соглашение мэров по климату и энергии» и взяли на себя добровольные обязательства сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году. Среди них и Волковыск.

Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

Татьяна Андрушкевич приняла участие в первой встрече Клуба Соглашения мэров

 

 

20 городов Беларуси присоединились к «Соглашению мэров по климату и энергии». В их числе и Волковыск

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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17 октября в Минске состоялась Первая встреча Клуба Соглашения мэров. Около 40 представителей местных органов власти и общественных...
 
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