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Тупость дня: парень повредил 11 автомобилей, зачем — объяснить не смог

22.10.2018 21:03 — Разное | Партизан  
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В деревне Козенки Мозырского района 18-летний парень повредил 11 автомобилей, сообщаетУВД Гомельского облисполкома.


Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Учащийся гомельского колледжа приехал на выходные домой. Парень встретился с друзьями, не обошлось без спиртного. Возвращаясь домой, молодой человек стал громить автомобили.

Где-то оказались разбиты фары, где-то оторваны и погнуты номера, у других повреждены дворники. На некоторых авто парень металлическим предметом выцарапал нецензурное слово.

Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог.

Возбуждено уголовное дело.


 
 
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В деревне Козенки Мозырского района 18-летний парень повредил 11 автомобилей, сообщаетУВД Гомельского облисполкома.
 
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