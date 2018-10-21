Тупость дня: парень повредил 11 автомобилей, зачем — объяснить не смог

Фото: УВД Гомельского облисполкома.





Учащийся гомельского колледжа приехал на выходные домой. Парень встретился с друзьями, не обошлось без спиртного. Возвращаясь домой, молодой человек стал громить автомобили.





Где-то оказались разбиты фары, где-то оторваны и погнуты номера, у других повреждены дворники. На некоторых авто парень металлическим предметом выцарапал нецензурное слово.





Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог.





Возбуждено уголовное дело.



