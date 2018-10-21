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Тупость дня: парень повредил 11 автомобилей, зачем — объяснить не смог
В деревне Козенки Мозырского района 18-летний парень повредил 11 автомобилей,
Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Учащийся гомельского колледжа приехал на выходные домой. Парень встретился с друзьями, не обошлось без спиртного. Возвращаясь домой, молодой человек стал громить автомобили.
Где-то оказались разбиты фары, где-то оторваны и погнуты номера, у других повреждены дворники. На некоторых авто парень металлическим предметом выцарапал нецензурное слово.
Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог.
Возбуждено уголовное дело.
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В деревне Козенки Мозырского района 18-летний парень повредил 11 автомобилей, сообщаетУВД Гомельского облисполкома.
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