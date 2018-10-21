"Sorry", — сказал Александр Андриевский Горди Дуайеру при встрече, когда тренеры направлялись на пресс-конференцию. Поражение для "Динамо" получилось действительно очень болезненным. Но надо отдать должное нашему тренеру: при любых трудностях он старается держаться и показывать, что ситуация под контролем.





Горди не отказал в автографах и фото поклонникам "Сибири", а затем поприветствовал белорусских болельщиков, которые дожидались команду возле автобуса. "Тяжелое поражение, да?" — заметил Дуайер и попытался подбодрить фанатов. Один из них не смог сдержать слез...





В Астану "зубры" вылетели сразу после матча в Новосибирске. Разместились, отдохнули и провели на следующий день тренировку.





Занятие было необычным. Около получаса динамовцы... катались туда-назад. Это было своего рода наказание за игру в предыдущей встрече. "Челноки" были призваны произвести встряску.





Естественно, Горди Дуайер на командном собрании и на самой тренировке не стеснялся в выражениях. Ну, вы тоже знаете эти слова... Поможет ли?













#БарысПерезагрузка. Такой хэштег выбрали клубные маркетологи нашего соперника после неудачного прошлого сезона, когда команда не попала в плей-офф.





"Барсы" сейчас на ходу. Погоду в команде Андрея Скабелки, как и все последние годы, делают североамериканцы. Уже натурализованные или, как Диц, готовые защищать цвета сборной Казахстана в ближайшем будущем.





Астанинцы выделяются результативностью: во всей лиге больше них забросили лишь "Автомобилист" и "Йокерит". Причем именно "Барыс" прервал впечатляющую победную серию "Автомобилиста". Так что сегодня «зубров» наверняка ждет очень тяжелый вечер", — говорится в сообщении официального сайта "Динамо".







