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Горди Дуйаер наказал минское "Динамо" за поражение от "Сибири" необычной тренировкой в Астане

22.10.2018 20:44 — Разное | Партизан  
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Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуйаер наказал команду за поражение от "Сибири" (0:6) необычной тренировкой в Астане.

"Sorry", — сказал Александр Андриевский Горди Дуайеру при встрече, когда тренеры направлялись на пресс-конференцию. Поражение для "Динамо" получилось действительно очень болезненным. Но надо отдать должное нашему тренеру: при любых трудностях он старается держаться и показывать, что ситуация под контролем. 

Горди не отказал в автографах и фото поклонникам "Сибири", а затем поприветствовал белорусских болельщиков, которые дожидались команду возле автобуса. "Тяжелое поражение, да?" — заметил Дуайер и попытался подбодрить фанатов. Один из них не смог сдержать слез... 

В Астану "зубры" вылетели сразу после матча в Новосибирске. Разместились, отдохнули и провели на следующий день тренировку. 

Занятие было необычным. Около получаса динамовцы... катались туда-назад. Это было своего рода наказание за игру в предыдущей встрече. "Челноки" были призваны произвести встряску. 

Естественно, Горди Дуайер на командном собрании и на самой тренировке не стеснялся в выражениях. Ну, вы тоже знаете эти слова... Поможет ли? 



#БарысПерезагрузка. Такой хэштег выбрали клубные маркетологи нашего соперника после неудачного прошлого сезона, когда команда не попала в плей-офф. 

"Барсы" сейчас на ходу. Погоду в команде Андрея Скабелки, как и все последние годы, делают североамериканцы. Уже натурализованные или, как Диц, готовые защищать цвета сборной Казахстана в ближайшем будущем. 

Астанинцы выделяются результативностью: во всей лиге больше них забросили лишь "Автомобилист" и "Йокерит". Причем именно "Барыс" прервал впечатляющую победную серию "Автомобилиста". Так что сегодня «зубров» наверняка ждет очень тяжелый вечер", — говорится в сообщении официального сайта "Динамо".



 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуйаер наказал команду за поражение от "Сибири" (0:6) необычной тренировкой в Астане.
 
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