Сергей Ташуев не просто удивлен. Главный тренер «Шахтера» в гневе из-за АБФФ

пиш ет by.tribuna.com 15 и 18 ноября сборную Беларуси ждут решающие матчи Лиги наций против Люксембурга и Сан-Марино. Победы в этих играх позволят «националке» выиграть группу D и побороться за попадание на Евро-2020. Ради этого главный тренер сборной Игорь Криушенко попросил руководство АБФФ перенести матчи 28-го тура чемпионата страны, запланированные на 9-11 ноября. Причем не на день-два раньше (так сделать не получится из-за того, что БАТЭ 8 ноября играет в Лиге Европы с «Челси»), а на более поздний срок,ет by.tribuna.com





Тренеры ведущих команд чемпионата в штыки встретили инициативу.





Но в понедельник Исполком АБФФ частично удовлетворил ходатайство тренерского штаба сборной. Руководство федерации перенесло центральный матч 28-го тура «Шахтер» – БАТЭ с 11-го на 21-е ноября. Все из-за того, что на данный момент в расширенном списке сборной находятся 15 футболистов этих команд. Такое решение федерации взбесило главкома солигорчан Сергея Ташуева:





– Только от вас услышал эту новость





– Что думаете по этому поводу?





– Это ненормальная ситуация! В федерации что-то постоянно мучают, что-то выгадывают, а где качество и результат? Толку от этого никакого. Я – новый человек в белорусском футболе, но этот перенос для меня совсем непонятен. Зачем переносить только игру с БАТЭ? Что, у нас в стране больше нет других клубов? Все эти переносы, переносы… Нам же тоже нужно планировать подготовку, не так ли? «Шахтер» – это ведь тоже футбольная команда, которая занимается планированием тренировочного процесса. Нам нужно учитывать, когда играем тот или иной матч, против кого. Мы рассчитывали на одно, а тут резко взяли и все поменяли. Это какое-то коллективное хозяйство! Тут проблема не в переносах туров, а в качественной работе. Будешь качественно работать – будет результат. Тут матч перенесли, там перенесли – не чемпионат, а сплошные переносы. Категорически не понимаю этого решения. Ладно, что теперь поделать? Разберемся, чем сложнее ситуация, тем злее будем :).





– Как вы будете менять процесс подготовки к матчу?





– Это уже наши дела, но все эти переносы не красят белорусский футбол. Все должно быть четко распланировано, тогда будет какая-то солидность. Посмотрите, нигде в мире такого нет. Еще раз, постоянные переносы матчей – это не нормально.





– Если бы ваш матч с БАТЭ не перенесли, то борисовчанам пришлось бы играть с «Шахтером» через три дня после противостояния с «Челси». Это давало бы фору вашей команде?





– Мне это неинтересно. Понятно, противостояние БАТЭ с «Челси» – хороший матч, но мне какая разница? Все равно Борисов вышел бы умирать на поле, а потом играть на третий день. Какая разница с кем бы играл БАТЭ?





– Но вы же понимаете, что матч «Шахтера» с БАТЭ важнейшая игра в борьбе за чемпионство и в распределении призовых мест.





– Еще раз, какая разница, с кем играет БАТЭ – с «Челси» или «Городеей»? Это нормальный рабочий процесс, после которого все так же нужно восстанавливать футболистов. Каждая команда по своему планирует подготовку к матчу.





– Самое главное, перенос матча «Шахтер» – БАТЭ поможет сборной выиграть у Люксембурга?





– Пусть в сборной отвечают на этот вопрос, я не анализировал эту ситуацию. Болею за сборную Беларуси, но не более. Еще раз скажу: нужно изначально все четко планировать, тогда все будет нормально. Когда начинают что-то дергать – появляются проблемы. Совет моим коллегам – нужно все четко планировать, тогда все будет нормально. А так…







