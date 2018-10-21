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Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к продлению санкций ЕС против РФ

22.10.2018 20:21 — Разное | Интерфакс  
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Страны-кандидаты на вступление в ЕС Албания и Черногория, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к декларации высокого представителя ЕС по иностранным делам о согласовании политики третьих стран с решением Совета ЕС о санкциях в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает в понедельник Совет ЕС.

"ЕС принимает к сведению эту позицию и приветствует ее", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Совет ЕС объявил 13 сентября 2018 года, что продлил ограничительные меры из-за действий, "подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины" на следующие 6 месяцев.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе, а также запрет на поездки в страны ЕС.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года. Помимо индивидуальных мер против ряда физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине, действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России (до 31 января 2019 года), и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях до 23 июня 2019 года.

 
 
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Страны-кандидаты на вступление в ЕС Албания и Черногория, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к декларации...
 
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