ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В интересах сборной. Матч 28-го тура между "Шахтером" и БАТЭ перенесен на более поздний срок

22.10.2018 21:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Доме футбола на заседании исполкома принято решение о переносе матча 28-го тура между БАТЭ и «Шахтером» с 11 на 21 ноября. Сделано это в интересах сборной, которая сыграет важные матчи в Лиге наций против Люксембурга и Сан-Марино. Об этом сообщает сайт федерации.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сообщении отмечается, что на данный момент в расширенный список сборной Беларуси входят 15 игроков названных футбольных клубов.

Тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко ранее назвал это решение бредом и бессмысленной затеей.

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук также выразил недоумение, но в более мягкой форме: «Мы не можем понять, куда переносить. Даже не знаем дату, куда перенести. Зима длинная, может туда? Понятно, что для сборной должны быть приоритеты. Но календарь составлялся давно, знали все даты», — приводит его слова сайт клуба.

Напомним, что сборная Беларуси сыграет с Люксембургом 15 ноября, а против Сан-Марино 18 ноября. Команда Криушенко на одно очко отстает от сборной Люксембурга.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент в расширенный список национальной сборной Беларуси входят 15 игроков названных футбольных клубов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика