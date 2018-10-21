В Доме футбола на заседании исполкома принято решение о переносе матча 28-го тура между БАТЭ и «Шахтером» с 11 на 21 ноября. Сделано это в интересах сборной, которая сыграет важные матчи в Лиге наций против Люксембурга и Сан-Марино. Об этом сообщает сайт федерации .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сообщении отмечается, что на данный момент в расширенный список сборной Беларуси входят 15 игроков названных футбольных клубов.

Тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко ранее назвал это решение бредом и бессмысленной затеей.

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук также выразил недоумение, но в более мягкой форме: «Мы не можем понять, куда переносить. Даже не знаем дату, куда перенести. Зима длинная, может туда? Понятно, что для сборной должны быть приоритеты. Но календарь составлялся давно, знали все даты», — приводит его слова сайт клуба.

Напомним, что сборная Беларуси сыграет с Люксембургом 15 ноября, а против Сан-Марино 18 ноября. Команда Криушенко на одно очко отстает от сборной Люксембурга.