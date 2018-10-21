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Новости экономики за 22.10.2018

22.10.2018 21:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Честная конкуренция на трансграничных рынках и антимонопольное регулирования в ЕАЭС – эти вопросы в центре внимания участников III Международного выставочного форума «Евразийская неделя», который 22 октября открылся в Ереване,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 22.10.2018

 В рамках форума проходит выставка, которая демонстрирует промышленный и кооперационный потенциал ЕАЭС.

Площадка объединила более сотни экспортно ориентированных компаний союза. Крупнейший международный форум соберет свыше 2,5 тысячи участников из 25 стран. На деловых мероприятиях выступят 160 спикеров из Беларуси, России, Армении и других стран.

КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ПОДЕШЕВЕЛИ

Новости экономики за 22.10.2018

Кредиты для бизнеса с начала года подешевели. На фоне остальных выгодно отличаются займы юрлицам в валюте. В августе можно было одолжить у банка деньги под 5% годовых. В национальной валюте – под 11%. Также незначительно подешевели ссуды для физических лиц. Средняя ставка в августе – 10%.

ДОХОДЫ ОТ ПОГОДЫ

Новости экономики за 22.10.2018

Теплый октябрь повлиял на торговлю, сферу услуг и развлечений. Погода определяет что, как и когда покупают потребители. Снижение температуры на несколько градусов летом негативно сказывается на потреблении мороженого, безалкогольных напитков, тогда как теплая осень может положительно сказаться на продажах стрит-фуда, но ухудшить реализацию зимних вещей.

Спрос на шубы этой осенью упал на треть. Рынок верхней одежды недополучает до 15% выручки в этом октябре. При плохой погоде посещаемость торговых центров растет, а при хорошей – снижается, что связано с желанием людей проводить время на открытом воздухе.

Беларусь принимает участие в инвестиционном форуме в Женеве

 
 
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Новости Беларуси. Честная конкуренция на трансграничных рынках и антимонопольное регулирования в ЕАЭС – эти вопросы в центре внимания участников III...
 
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