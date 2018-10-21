Новые методы реабилитации пациентов после замены коленных суставов реализуют в Могилеве

В Могилеве врачи будут по-новому ставить на ноги пациентов после замены коленных суставов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"В областной больнице Могилева реализуют инновационный проект по скорой реабилитации пациентов после протезирования коленных суставов. Пока в нем планируется участие около 40 пациентов, которым будут заменены коленные суставы", - говорится в сообщении.

Суть проекта состоит в том, чтобы после оперирования начать разработку суставов как можно быстрее — до образования контрактур. Это происходит на специальном роботизированном оборудовании под тотальным контролем лабораторных исследований крови. Такая диагностика, по словам врачей, помогает скорректировать время и дозу физической нагрузки.

"Чтобы разрабатывать суставы не мешала боль, под контролем УЗИ медики ищут точку-нерв, чувствительность которого и блокируют с помощью лекарств. Сейчас в больницу закупают специальное оборудование", - отметили в Минздраве.

В текущем году могилевские врачи уже заменили 50 коленных суставов и больше 200 тазобедренных.