США не рассматривали вопрос о ядерном ударе по КНДР - Болтон

В Вашингтоне никогда не обсуждали возможность ядерного удара по Северной Корее, Ким Чен Ын выполняет достигнутые договорённости, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Отвечая в интервью радиостанции "Эхо Москвы" на вопрос, правда ли, что в прошлом году в Вашингтоне активно обсуждалась идея ядерного удара по Северной Корее, он сказал: "Нет, конечно! Нет-нет-нет. Конечно, США - ну, точно нет. Это не вопрос и никогда не обсуждавшийся вопрос, насколько я знаю".

По словам Дж.Болтона, главным направлением американской внешней политики в этом вопросе являются слова президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Пхеньяном будут продолжены .

"Я думаю, это мы обсудили во время саммита с корейцами. И мы делаем всё, что нужно, для того, чтобы Северная Корея выполняла свои обязательства. Ким Чен Ын выполняет их, насколько я могу понять", - подчеркнул Дж.Болтон.