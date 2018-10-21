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США не рассматривали вопрос о ядерном ударе по КНДР - Болтон

22.10.2018 21:29 — Разное | Интерфакс  
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В Вашингтоне никогда не обсуждали возможность ядерного удара по Северной Корее, Ким Чен Ын выполняет достигнутые договорённости, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Отвечая в интервью радиостанции "Эхо Москвы" на вопрос, правда ли, что в прошлом году в Вашингтоне активно обсуждалась идея ядерного удара по Северной Корее, он сказал: "Нет, конечно! Нет-нет-нет. Конечно, США - ну, точно нет. Это не вопрос и никогда не обсуждавшийся вопрос, насколько я знаю".

По словам Дж.Болтона, главным направлением американской внешней политики в этом вопросе являются слова президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Пхеньяном будут продолжены .

"Я думаю, это мы обсудили во время саммита с корейцами. И мы делаем всё, что нужно, для того, чтобы Северная Корея выполняла свои обязательства. Ким Чен Ын выполняет их, насколько я могу понять", - подчеркнул Дж.Болтон.

 
 
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В Вашингтоне никогда не обсуждали возможность ядерного удара по Северной Корее, Ким Чен Ын выполняет достигнутые договорённости, заявил в понедельник советник...
 
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