|
Белорус погиб при взрыве на заводе пиротехники в Ленинградской области
Гражданин Беларуси погиб во время взрыва на заводе пиротехники в Ленинградской области, сообщило посольство Беларуси в России на своей странице в Twitter.
Информацию о гибели гражданина Беларуси 1985 года рождения при взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области также подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.
"Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской обл. официально уведомило Посольство о гибели гр-на Беларуси 1985 г.р. в результате взрыва на заводе "Авангард". Отделение Посольства в Санкт-Петербурге оказывает родственникам погибшего необходимое содействие", - говорится в сообщении посольства Беларуси в России.
Взрыв на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели «Авангард» произошел днем 19 октября. Погибли четыре человека, 7 пострадали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданин Беларуси погиб во время взрыва на заводе пиротехники в Ленинградской области, сообщило посольство Беларуси в России на своей странице в Twitter. Информацию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)