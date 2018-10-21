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Белорус погиб при взрыве на заводе пиротехники в Ленинградской области

22.10.2018 21:27 — Разное | Интерфакс  
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Гражданин Беларуси погиб во время взрыва на заводе пиротехники в Ленинградской области, сообщило посольство Беларуси в России на своей странице в Twitter.

Информацию о гибели гражданина Беларуси 1985 года рождения при взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области также подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.

"Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской обл. официально уведомило Посольство о гибели гр-на Беларуси 1985 г.р.  в результате взрыва на заводе "Авангард". Отделение Посольства в Санкт-Петербурге оказывает родственникам погибшего необходимое содействие", - говорится в сообщении посольства Беларуси в России.

Взрыв на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели «Авангард» произошел днем 19 октября. Погибли четыре человека, 7 пострадали.

 
 
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Гражданин Беларуси погиб во время взрыва на заводе пиротехники в Ленинградской области, сообщило посольство Беларуси в России на своей странице в Twitter. Информацию...
 
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