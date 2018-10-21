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Испанские власти вышлют в Марокко 55 из более 200 мигрантов, которым удалось прорваться в Мелилью

22.10.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Власти Испании намерены в понедельник отправить назад в Марокко 55 мигрантов после того, как накануне более 200 человек смогли преодолеть заграждения и перебраться на испанскую территорию в Мелилье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Испании.

Накануне 208 мигрантов смогли прорваться в Мелилью - испанскую территорию в Северной Африке на побережье Средиземного моря. В ходе штурма два человека погибли, еще 19 получили ранения.

Среди перебравшихся в Мелилью мигрантов 140 человек оформили запрос на предоставление убежища и останутся на испанской территории до окончания рассмотрения заявок. Еще 10 человек находятся в больницах. Трое среди попавших в Мелилью мигрантов - несовершеннолетние.

Марокканская полиция сумела задержать 141 человека при попытке незаконного пересечения границы.

 
 
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Власти Испании намерены в понедельник отправить назад в Марокко 55 мигрантов после того, как накануне более 200 человек смогли преодолеть заграждения и перебраться...
 
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