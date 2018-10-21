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Фура насмерть сбила 19-летнего солдата в Лепельском районе

22.10.2018 22:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Фура насмерть сбила 19-летнего солдата в Лепельском районе
Фото из открытых источников

Как стало известно, 31-летний водитель управлял фурой. На 167 км автодороги «Минск-Витебск» возле деревни Боровка Лепельского района на проезжую часть внезапно выбежал 19-летний солдат.

Фура насмерть сбила 19-летнего солдата в Лепельском районе В Пинске милицейский автомобиль сбил пешехода на переходе

Столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пешеход получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Представители ГАИ Витебска обращают внимание, что в ночное время суток при движении пешеходов по обочине вдоль автодорог необходимо пользоваться световозвращающими элементами.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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