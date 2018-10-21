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За кабана в квартире минчанину грозит штраф

22.10.2018 22:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Кабан на балконе. Нетипичное для квартиры животное завёл 45-летний неработающий минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

За кабана в квартире минчанину грозит штраф

Неприятный запах от нового соседа не понравился остальным жильцам дома, и они обратились в ЖЭС. Как объяснил хозяин квартиры, животное завёл от скуки. Теперь его владельцу придётся немало заплатить – от 700 до свыше 1000 рублей.

«Приезжала мама и устроила скандал». Как минчанин живет в квартире с гусем и зачем снимает с ним видеоролики для YouTube

 
 
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Новости Беларуси. Кабан на балконе. Нетипичное для квартиры животное завёл 45-летний неработающий минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  ...
 
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