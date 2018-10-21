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«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

22.10.2018 22:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

Траурный митинг состоялся в мемориальном комплексе «Яма». Это место массовой расправы над евреями, которых фашисты уничтожили здесь 75 лет назад. Об этой трагедии говорили и в Министерстве иностранных дел нашей страны.

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

В Минске – листопад. В Минске – 75 лет со дня уничтожения одного из крупнейших гетто в Европе. В нём жизни людей обрывались, как листья на ветру. Здесь даже вместо привычной Макиш Давид – звезды Давида – была другая нашивка – желтый круг. А учесть та же – переселение. Таким нейтральным словом в донесениях СС называлось уничтожение людей.

Кво вадис? Ответ на цивилизационный вопрос узник Минского гетто Фрида Рейзман знала уже в шесть лет. Женщины, старики и дети уходили в Вечность.

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

Фрида Рейзман, узник Минского гетто:
Я никому никогда не рассказывала. После погрома к Мясникова с правой стороны текла река крови.

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

Фриде Рейзман – девятый десяток. Она из тех двух процентов, которые выбрались из «ямы» минского гетто. Более 100 тысяч были уничтожены. За два года и четыре месяца нацисты провели семь погромов. После последнего убитых уже никто не оплакивал – некому было.

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

Софа Ландвер, министр абсорбции Израиля, депутат Кнессета:
Для меня это зов людей, которые были уничтожены. Этот зов слышится в этом месте, он доходит до каждого из нас. Те люди кричат из-под земли. Люди, помните, не забывайте, знайте, что это произошло!

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

Согласно Ванзейскому протоколу нах остен отправляли всех евреев Европы. Из 6 миллионов в Беларуси было уничтожено 700 тысяч человек. От рук нацистов погиб каждый третий еврей в мире, от рук нацистов погиб каждый третий житель довоенной Беларуси. Именно так, житель, потому мы не делим людей по национальному признаку.

«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

Теперь время собирать камни. В еврейской традиции это память об Иерусалиме – разрушенном гнезде нации. В семейной традиции известных архитекторов Левиных – это памятники в честь погибших.

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Самое главное – слышать то, что говорят свидетели. Учиться у них диалогу, учиться строить будущее.

На белорусской земле создано полтысячи мемориалов убитых нацистами евреям. Немецких, австрийских, французских, белорусским евреям. Полтысячи белорусских Яд Вашин – музеев холокоста. Но главное – это внешняя политика Беларуси.

«Главное – слышать то, что говорят свидетели». В Беларуси вспоминали жертв Минского гетто

За диалог и взаимопонимание. К этому призывает и очередная встреча за круглым столом в белорусском МИДе «Трагедия Минского гетто: память и уроки». Которые, как показывают последние новости, надо ещё долго усваивать.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Траурный митинг...
 
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