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Светящийся МАЗ и земной шар украсят улицы Минска ко II Европейским играм

22.10.2018 23:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ещё 2 световые фигуры появятся в Минске до начала ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас их подготавливают к установке.

Светящийся МАЗ и земной шар украсят улицы Минска ко II Европейским играм

Гигантский МАЗ украсит Партизанский проспект около станции метро Автозаводской.

А на площадке у Дворца спорта расположится светящийся земной шар с логотипом II Европейских игр. Высота композиции – около 4 метров, фигура будет вращаться вокруг своей оси.

Светящийся МАЗ и земной шар украсят улицы Минска ко II Европейским играм

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ещё 2 световые фигуры появятся в Минске до начала ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас их подготавливают к...
 
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