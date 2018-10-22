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Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

22.10.2018 23:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый урожай женьшеня собрали в Белыничском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пробной уборочной в местном хозяйстве ждали семь лет. Именно столько необходимо, чтобы корень жизни (как называют растение в Китае) успел созреть. Опыт для нашей страны уникальный. Эксперимент удался и над выращиванием женьшеня задумались в других регионах.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Этого момента Регина Лазарёнок ждала семь лет. Работница хозяйства «Новая Друть» ухаживает за экзотическим растением с самого начала. Сбор урожая напоминает выкапывание молодого картофеля. Бережно и аккуратно, чтобы не повредить корень.

Выращивание женьшеня освоили быстро. Культура не слишком капризная, главное вовремя пропалывать и поливать.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Регина Лазарёнок, работник сельхозпредприятия:
Профессор тут приезжал, показывал, рассказывал. Вот так мы научились. Интересно, особенно когда зацветает. А когда ягодки – вообще красота.

Под корень жизни в хозяйстве выделили треть гектара. Соорудили специальный парник на возвышенности, чтобы не скапливались осадки. Женьшень не любит высокую влажность и солнечные лучи.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Юрий Прокопенко, СТВ:
В этом женьшенарии сымитирован таёжный климат. Примерно как на Дальнем Востоке, Алтае или Тибете. От белорусского жаркого лета и прямых солнечных лучей спасают деревянные доски с просветами на стенах и потолке. Температура здесь на пару градусов ниже, чем на улице. И почва здесь тоже таёжная: с добавлением речного песка.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Основная ценность женьшеня – его целебные свойства. Ещё в древнем Китае его корнями лечили различные болезни, укрепляли здоровье. О нём слагались мифы и легенды. А правители КНР Мао Цзэдун и Дэн Сяопин своё долголетие объясняли регулярным употреблением чудо-растения. В белорусских аптеках женьшень продаётся в таблетках и в виде настойки. Сырьё фармацевты закупали всегда за рубежом - в России и Китае.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Анна Корнеенко, провизор-рецептар:
Он используется для укрепления иммунитета, укрепления защитных сил организма. Повышает тонус, умственную, физическую работоспособность.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Корень жизни способен стать и корнем экономического роста - считают в «Новой Друти». Рентабельность культуры - 100 %. Первый урожай пробный - всего полцентнера. В следующем году здесь планируют собрать почти тонну.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Анатолий Дроздов, директор сельхозпредприятия:
Делегация из Китая была. Говорили, что именно корень хорошего размера, качественный. Цена предварительная за килограмм сырого веса– 600-800 рублей, поэтому бюджет хозяйства немного пополнится за счет этого корня.

Сейчас в хозяйстве думают над увеличением посевных площадей. Семена закупать уже не нужно. Вырастили свои. За посевным материалом и советами к белыничским аграриям уже обращаются и из других регионов.

 
 
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Новости Беларуси. Первый урожай женьшеня собрали в Белыничском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пробной уборочной в местном хозяйстве ждали...
 
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