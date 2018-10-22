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Хоккеисты "Юности" после 12 побед потерпели второе поражение кряду в чемпионате Беларуси

22.10.2018 22:53 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минской «Юности», стартовавшие в чемпионате Беларуси с 12 побед, потерпели второе поражение кряду.


vk.com/hcjunost

20 октября команда Михаила Захарова уступила ближайшему преследователю солигорскому «Шахтеру», а сегодня проиграла в Минске чемпиону страны гродненскому «Неману».

«Юность-Минск» — «Неман» Гродно — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 — С. Малявко (Лебедев, Гришанов, 51.05).

Броски: 28−27 (6−8, 9−9, 13−10).

Штраф: 4 (Развадовский, Кулаков) — 28 (Петров, Дерлюк — 22, Кислый — 4).

Единственная шайба в дуэли двух представителей Беларуси в нынешней Лиге чемпионов была заброшена на 52-й минуте.

Несмотря на второе подряд поражение, «Юность» все еще сохраняет лидерство в турнирной таблице экстралиги «А», хотя сыгравший на 1 матч больше «Шахтер» уже догнал минчан по числу набранных очков.

Натужно стартовавший в чемпионате страны «Неман» сыграл на 1−5 матчей меньше, чем другие команды, и пока располагается на 5-й позиции.


Фото: hockey.by

Бомбардиры: А. Жидких («Гомель») — 22 (12+10), А. Антонов («Юность») — 17 (2+15), А. Ефименко («Динамо» Мл) — 17 (10+7), А. Скоренов (Беларусь U-20) — 17 (6+11), М. Стефанович («Юность») — 15 (10+5), С. Кучкин («Динамо» Мл) — 15 (6+9).

Ближайшие матчи: 25 октября (четверг). «Неман» — «Динамо» Мл, «Металлург» — «Юность», «Лида» — Беларусь U-20, «Гомель» — «Шахтер».

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Хоккеисты минской "Юности", стартовавшие в чемпионате Беларуси с 12 побед, потерпели второе поражение кряду.
 
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