Директор фестиваля Анжелика Крашевская считает, что такая государственная опека может стоить Беларуси места в Международной ассоциации кинопродюсеров. Именно участие в этой ассоциации позволяет "Лістападу" иметь международный статус. "Согласно международному регламенту, фестиваль должен быть вне цензурного контекста. Да, везде свои взгляды на политику, на идеологию. Но в случае государственного вмешательства страна может быть лишена права проводить фестивали, которые получают международную аккредитацию. По крайней мере, такой пункт есть", — опасается специалист.





Первый заместитель министра культуры Ирина Дриго, комментируя ситуацию, заявила, что отборочная комиссия существует несколько последних лет и на её объективность никто не жаловался.







