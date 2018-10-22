ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дирекцию "Лістапада" отстранили от выбора фильмов для национального конкурса

22.10.2018 22:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
ирекцию кинофестиваля "Лістапад" не пригласили в специальную комиссию при Минкультуры, которая занимается отбором фильмов для национального конкурса. Как передаёт Радио "Свобода", в результате оргкомитет кинофестиваля имел только совещательный голос, который не всегда даже учитывался.

Директор фестиваля Анжелика Крашевская считает, что такая государственная опека может стоить Беларуси места в Международной ассоциации кинопродюсеров. Именно участие в этой ассоциации позволяет "Лістападу" иметь международный статус. "Согласно международному регламенту, фестиваль должен быть вне цензурного контекста. Да, везде свои взгляды на политику, на идеологию. Но в случае государственного вмешательства страна может быть лишена права проводить фестивали, которые получают международную аккредитацию. По крайней мере, такой пункт есть", — опасается специалист.

Первый заместитель министра культуры Ирина Дриго, комментируя ситуацию, заявила, что отборочная комиссия существует несколько последних лет и на её объективность никто не жаловался.


Тем временем кинокритик и журналист Андрей Расинский призвал белорусских кинематографистов бойкотировать фестиваль в ответ на такой шаг чиновников, пишет euroradio.fm

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ирекцию кинофестиваля "Лістапад" не пригласили в специальную комиссию при Минкультуры, которая занимается отбором фильмов для национального конкурса. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роды незаконных иммигранток в США обходятся американской экономике дороже, чем нужно на стену на границе с Мексикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика