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Дирекцию "Лістапада" отстранили от выбора фильмов для национального конкурса
ирекцию кинофестиваля "Лістапад" не пригласили в специальную комиссию при Минкультуры, которая занимается отбором фильмов для национального конкурса. Как передаёт Радио "Свобода", в результате оргкомитет кинофестиваля имел только совещательный голос, который не всегда даже учитывался.
Директор фестиваля Анжелика Крашевская считает, что такая государственная опека может стоить Беларуси места в Международной ассоциации кинопродюсеров. Именно участие в этой ассоциации позволяет "Лістападу" иметь международный статус. "Согласно международному регламенту, фестиваль должен быть вне цензурного контекста. Да, везде свои взгляды на политику, на идеологию. Но в случае государственного вмешательства страна может быть лишена права проводить фестивали, которые получают международную аккредитацию. По крайней мере, такой пункт есть", — опасается специалист.
Первый заместитель министра культуры Ирина Дриго, комментируя ситуацию, заявила, что отборочная комиссия существует несколько последних лет и на её объективность никто не жаловался.
Тем временем кинокритик и журналист Андрей Расинский призвал белорусских кинематографистов бойкотировать фестиваль в ответ на такой шаг чиновников,
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ирекцию кинофестиваля "Лістапад" не пригласили в специальную комиссию при Минкультуры, которая занимается отбором фильмов для национального конкурса. Как...
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