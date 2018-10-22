«Красный пищевик» изымает свою продукцию

На сайте бобруйского производителя сладостей сообщается, что в ближайшие два года фирменная торговая сеть расшириться с 80 до 150 магазинов. При этом директор предприятия Сергей Анюховский уточнил, что новые торговые объекты появятся не только в Беларуси, но и в ближнем зарубежье, пишет telegraf.by

«Удельный вес реализуемой продукции в своей сети составляет больше 20%. В перспективе мы хотим выйти на показатель в 30−35%. Это даст в первую очередь стабильность нахождения на рынке, а также доступное ценообразование нашим потребителям», - сообщил он.

На кондитерской фабрике отмечают, что контролировать ценообразование в национальных сетях намного сложнее, а управлять процессом и вовсе невозможно. Базовые торговые наценки в некоторых сетях слишком высокие – иногда они достигают 70%. По этой причине «Красный пищевик» намерен снять с полок некоторых сетей свою продукцию.









Представители предприятия обещают сделать все возможное, чтобы у покупателя в шаговой доступности был фирменный магазин, где продается доступный по цене продукт.