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«Красный пищевик» изымает свою продукцию

22.10.2018 21:47 — Разное | Партизан  
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Бобруйское предприятие «Красный пищевик», которое славится своим зефиром и мармеладом, вынужден изъять свою продукцию из некоторых торговых сетей. На заводе это решение объяснили тем, что высокие торговые наценки выводят продукцию за рамки конкурентной среды и «убивают» продажи.

На сайте бобруйского производителя сладостей сообщается, что в ближайшие два года фирменная торговая сеть расшириться с 80 до 150 магазинов. При этом директор предприятия Сергей Анюховский уточнил, что новые торговые объекты появятся не только в Беларуси, но и в ближнем зарубежье, пишет telegraf.by

 

«Удельный вес реализуемой продукции в своей сети составляет больше 20%. В перспективе мы хотим выйти на показатель в 30−35%. Это даст в первую очередь стабильность нахождения на рынке, а также доступное ценообразование нашим потребителям», - сообщил он.

 

На кондитерской фабрике отмечают, что контролировать ценообразование в национальных сетях намного сложнее, а управлять процессом и вовсе невозможно. Базовые торговые наценки в некоторых сетях слишком высокие – иногда они достигают 70%. По этой причине «Красный пищевик» намерен снять с полок некоторых сетей свою продукцию.


 


Представители предприятия обещают сделать все возможное, чтобы у покупателя в шаговой доступности был фирменный магазин, где продается доступный по цене продукт.

 
 
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Бобруйское предприятие «Красный пищевик», которое славится своим зефиром и мармеладом, вынужден изъять свою продукцию из некоторых торговых сетей. На заводе это...
 
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