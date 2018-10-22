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В Стамбуле нашли брошенный после убийства журналиста автомобиль с дипномерами Саудовской Аравии

22.10.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Турецкие следователи 22 октября обнаружили автомобиль с дипломатическими номерами Саудовской Аравии, брошенный на подземной стоянке в Стамбуле. По данным СМИ, машину там оставили вскоре после убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Черный легковой автомобиль Mercedes-Benz с саудовскими дипломатическими номерами обнаружили на подземной стоянке на севере Стамбула. По данным телеканала TRT, это служебный автомобиль консульства Саудовской Аравии.

Канал отмечает, что машину бросили на парковке вскоре после убийства журналиста Джамаля Хашогги. Тогда же другой автомобиль с саудовскими дипломатическими номерами на несколько минут остановился на той же парковке.

Агентство Anadolu добавляет, что турецкие следователи запросили разрешение на обыск автомобиля у генерального консульства Саудовской Аравии и у стамбульской прокуратуры. Въезд на парковку оцепила полиция.

Тело журналиста Джамаля Хашогги до сих пор не найдено. Турецкие следователи начали поиски в Белградском лесу, который расположен неподалеку от парковки, пишет tut.by

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что в этом деле не останется тайн и оно будет полностью раскрыто и доведено до конца. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что вся правда об этом убийстве будет обнародована.


Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал после посещения консульства королевства в Стамбуле 2 октября. По данным турецких спецслужб, с ним расправилась группа из 15 саудовцев, которых власти страны с этой целью отправили в Стамбул. Официальный Эр-Рияд 20 октября признал, что журналист погиб в здании консульства. По версии Саудовской Аравии, журналист погиб при драке: речь не идет о спланированной и санкционированной на высшем уровне операции.


 
 
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Турецкие следователи 22 октября обнаружили автомобиль с дипломатическими номерами Саудовской Аравии, брошенный на подземной стоянке в Стамбуле. По данным СМИ,...
 
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