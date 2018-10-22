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Роды незаконных иммигранток в США обходятся американской экономике дороже, чем нужно на стену на границе с Мексикой

22.10.2018 22:07 — Разное | Интерфакс  
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Согласно данным Бюро переписи населения США, оказание медицинских услуг роженицам-иммигранткам, незаконно находящимся на территории страны, обходится американской экономике в год дороже, чем необходимо на сооружение стены на границе с Мексикой, пишет газета "Вашингтон экзэминер".

Согласно американской статистике, в 2014 году в семьях незаконных иммигрантов на территории США родились 297 тыс. детей, и им были оказаны медицинские услуги в связи с родами на сумму в $2,4 млрд - это на $800 млн дороже стоимости проекта по сооружению защитной стены на границе с Мексикой.

Издание подчеркивает, что этих денег хватило бы на 10 лет эксплуатации пограничного заграждения.

Технически нелегальные иммигранты не могут получать бесплатную медицинскую помощь, однако в рамках государственной программы "Медикэйд" продолжается оплата медицинских услуг женщинам во время родов, даже если они находятся в США незаконно. При этом программа покрывает расходы на медицинские услуги не только во время родов, но и в течение нескольких месяцев после.

"По самым положительным оценкам, доля новорожденных от легальных иммигрантов в США составляет примерно 12,4% в год, в то время как дети незаконных иммигрантов - 7,5% от общего числа новорожденных", - говорится в отчете Центра по изучению иммиграции.

По оценкам организации, общее число рожденных от нелегальных иммигрантов составляет примерно 300 тыс. человек в год, что это число сопоставимо с численностью населения небольшого города, такого как Цинциннати.

 
 
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Согласно данным Бюро переписи населения США, оказание медицинских услуг роженицам-иммигранткам, незаконно находящимся на территории страны, обходится...
 
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