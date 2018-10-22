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Минское "Динамо" повторило антирекорд 10-летней давности

22.10.2018 22:03 — Разное | Интерфакс  
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ХК "Динамо-Минск" потерпело девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ и повторило антирекорд сезона 2008/2009. В понедельник вечером "зубры" проиграли "Барысу" – 1:3.

Стоит отметить, что главным тренером "Барыса" является белорус Андрей Скабелка.

"Не могу сказать, что мы не боролись. Боролись до конца. Но без дисциплины очень сложно рассчитывать на победу. И это остается главной проблемой нашей команды", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Горди Дуайер.

Ранее в тот же день на пресс-конференции в Минске глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов заявил о скорых изменениях в тренерском штабе ХК "Динамо". Также руководитель ФХРБ извинялся перед болельщиками за неудачи белорусского клуба в КХЛ.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" потерпело девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ и повторило антирекорд сезона 2008/2009. В понедельник вечером "зубры" проиграли "Барысу" – 1:3....
 
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