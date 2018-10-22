Экономист: Луканомика более $450 средней зарплаты потянуть не может



Лев Марголин

Власти говорят, что уже к концу года средняя зарплата должна превысить 1000 рублей. Хотя были и другие обещания, были и знаменитые 1000 долларов, однако где возможности? Обо всем этом рассказал, экономист:Правительство в очередной раз заверило, что средняя зарплата белорусов достигнет 1000 рублей, при том еще до конца этого года!