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Теплая и безопасная зима. Газовики Минской области проверят оборудование в домах
Новости Беларуси. Специалисты газовых служб Минщины накануне зимы проводят проверку оборудования жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Исправность плиты, обслуживание котла и прочистка вентиляции – все эти вопросы важны для безопасности самих же людей. Ведь природный газ, как один из самых чистых и дешевых видов топлива, все же таит в себе недостаток: возможность утечки или взрыва. В один из плановых рейдов газовщиков отправилась и наш корреспондент Алена Чернявская.
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Новости Беларуси. Специалисты газовых служб Минщины накануне зимы проводят проверку оборудования жителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Исправность...
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