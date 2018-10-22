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Колорадский жук из картофеля и карта-драник. Как в Копыле отмечали праздник картошки?
Новости Беларуси. Лучшая скульптура колорадского жука и более 10 видов драников,сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Копыле отметили праздник картофеля. На городской площади организовали выставку сельскохозяйственных подворий, тематические площадки и мастер-классы. Гости праздника смогли спечь традиционные драники и даже поучаствовать в конкурсе на лучшую картину из картофеля.
Владимир Рудаковский, директор ОАО «Старица-агро»:
Фантазию и творчество проявили сельские хозяйства и предприятия города. К конкурсу на лучшую скульптуру колорадского жука и самую красочную фотографию клубня здесь готовились целый месяц. Сейчас из снимков картофеля можно собрать даже художественную выставку.
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Новости Беларуси. Лучшая скульптура колорадского жука и более 10 видов драников,сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Копыле отметили праздник картофеля. На...
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