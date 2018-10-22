Почему умирает белорусская потребкооперация





Ежегодно "Белкоопсоюз" закрывает несколько сотен магазинов по всей стране. При росте торгового оборота по всей стране, только потребкооперация уверенно идет все больше в минус. Почему так происходит?

По данным КГК, "Белкоопсоюз" теряет свои магазины во всех регионах Беларуси, даже в Минской области, где за последние пять лет были закрыты 260 магазинов и 99 объектов общепита. Для того, чтобы понять, что происходит следует отметить, что за это же время в области другими субъектами хозяйствования были открыты 4800 магазинов и 260 объектов общепита. Иными словами, ритейл растет, рождаются новые объекты и только "Белкоопсоюз" умирает. И это в Минской области, которая на фоне других регионов выглядит еще более-менее устойчиво в данном плане. Для сравнения, на Гомельщине только за 2017 год были закрыты 106 магазинов потребкооперации.

Специалисты Комитета государственного контроля, которые исследовали данную проблему, указали, что главная причина быстро растущей раковой опухоли внутри потребкооперации кроется в высокой кредиторской задолженности перед поставщиками, недостатке оборотных средств, отсутствии программ лояльности для покупателей и в нулевом креативе со стороны руководителей торговых объектов.

В принципе, все верно, но слишком поверхностно. Вот уже два года живу в деревне Минского района и периодически сталкиваюсь с работой объектов потребкооперации, как в самой деревне, так и в соседнем поселке. Программы лояльности - это, конечно хорошо. Креатив - еще лучше. Но все это высшая математика, в то время как потребкооперация и уровень начальной школы все никак пройти не может.

Вот есть у нас в деревне магазин "Белкоопсоюза", местные жители в него, конечно, ходят, но далеко не все. Многие жители ходят в соседнюю деревню за 1,5 километра или ездят в агрогородок за 5 километров, или в Минске затариваются, либо доставку "Евроопта" заказывают. В местный магазин, это уже на крайняк, для мелочевки. А все потому, что в магазине работает продавцом сварливая женщина, которая, к тому же и выпить любит. Она может нахамить вам только потому, что у вас мелочи не нашлось. А если вы заикнетесь об оплате карточкой через терминал, то сразу станете врагом номер один. Терминала в магазине нет и вряд ли скоро появится. Про ассортимент уже молчу. Поэтому основной контингент магазина - это местные любители выпить, остальные жители - лишь для оттенка.

В соседнем поселке объектов потребкооперации еще много. Но у меня лично нет никаких сомнений, что они скоро все отомрут. Может быть уже завтра, а может через год или два. Это лишь вопрос времени. Продовольственные уже канули в лету. Их заменили "Евроопт" и "Доброном" и еще несколько маленьких частных магазинов шаговой доступности.

Но зато жива "Чебуречная". Пока жива. Зашел как-то раз. Вонь стоит - не описать. Запах паленого жира и подсолнечного масла. Задымлено. Столы грязные, а стены такие, будто на них вековой слой жира скопился. Но я не особо брезгливый, поэтому взял пару чебуреков и пирожков для пробы. Оказались очень даже вкусными. И, самое главное, раза в три дешевле, чем на "Просторе". В следующий раз, как заехал в поселок, опять зашел в "Чебуречную", купить тех самых вкусных и дешевых чебуреков. Начал есть - чуть не вырвало. Вроде неделя всего прошла, а результат диаметрально противоположный. Больше я в эту "Чебуречную" ни ногой. Потому что не хочу играть в лотерею: отравлюсь или нет, вкусно будет или блевать придется. Лучше я заплачу в три раза дороже, но получу более гарантированный результат.

Побывал я на других объектах потребкооперации - результат аналогичный. Вот зашел в промтоварный магазин. Опять вонь. Только на этот раз затхлостью и нафталином. Я не обманываю, но ощущение такое, будто в бомжатник попал. Вокруг аккуратно, но запах этот всю картину портит. Ассортимент вроде и большой, но купить реально нечего, будто лет на 50 в прошлое попал. Я пробыл в магазине около 15 минут и за это время в него больше никто не зашел. А ведь магазин находится на рыночной площади, где толпы людей ходят. В этот магазин я тоже больше не хожу, хотя в поселке бываю часто. Возможно, там и можно было бы что-то купить дешево, но не тянет в эту вонь. Я помню, смотрел по телевизору сюжет о том, как запахи влияют на продажи и что в торговых центрах используют специальные ароматизаторы и душевную музыку, чтобы увеличить лояльность покупателей. Белорусской потребкооперации хотя бы дорасти до того, чтобы помещение нормально проветрить.

Или вот еще один пример - хозяйственный магазин в том же поселке. Посетителей в нем несколько больше, чем в промтоварном, но тоже не фонтан. При этом если кто-то что-то и покупает, то в основном мелочь всякую: лампочку или отраву против жуков для огорода. Копейки одним словом. Мне вот нужна была полиэтиленовая пленка для огорода. Зашел в этот магазин в самый разгар сезона - нет. Пошел на рынок и купил.

Я это рассказываю к тому, что потребкооперация по сути обречена не потому, что у них креатива и денег нет. У них в корне неверен подход к торговле. Они торгуют тем, что дешевле можно купить, а не тем, что можно дороже продать. Им главное потратить поменьше денег, чтобы ассортимент обеспечить. А вот что эти деньги потом зависнут на годы - это уже вопрос второстепенный. Поэтому и воняет, что так дешевле. Поэтому и от чебуреков периодически блевать хочется. Поэтому и держат продавцами хамок, так как нормальные продавцы дороже стоят. По этой же причине, когда в первой половине 2018 года по всей стране розничный товарооборот вырос более чем на 10%, в потребкооперации упал на столько же. Все данные говорят о том, что чем лучше будет развиваться белорусская торговля, тем быстрее умрет потребкооперация. Это уже неизбежно. Правительству стоило бы уже давно пристрелить эту загнанную лошадь, чтобы не мучилась и освободила тропу для других. Но нельзя, это ведь госактив.