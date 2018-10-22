23 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день снежного барса.

СНГ - День работников рекламы.

Венгрия - День Республики.

ПРИМЕТЫ:

Евлампий Зимоуказатель. По Луне гадают о погоде и ветре. Если рога месяца на север - быть скорой зиме, снег ляжет посуху; если на юг - скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть.

РОДИЛИСЬ:

1491 ИГНАТИЙ (Инито Лопес) де ЛОЙОЛА, святой, основатель ордена иезуитов.

1752 Франсуа АППЕР, французский изобретатель консервов.

1920 Джанни РОДАРИ, итальянский детский писатель. В СССР стал популярным, благодаря многочисленным переводам на русский язык, ведь у себя на родине Родари долгое время был практически неизвестен.

1940 ПЕЛЕ (Эдсон Арантес ду НАССИМЕНТО), легендарный бразильский футболист, один из лучших нападающих в истории мирового футбола, забивший за свою спортивную карьеру 1.300 голов. В метрике записано, что Пеле зовут Эдисон, и родился он 21 октября, но сам футболист считает эти данные неправильными. Сейчас он преуспевающий торговец кофе, названного собственным именем.

1942 Майкл КРАЙТОН, американский писатель-фантаст («Парк Юрского периода»).

1973 Ульяна Вячеславовна ЛОПАТКИНА, российская балерина.

1976 Райан Родни РЕЙНОЛЬДС, канадский актёр. Имеет ирландские корни. У него две дочери.

1986 Эмилия (Изабель Евфимия Роуз) КЛАРК, британская актриса (Дейнерис ТАРГАРИЕН в сериале «Игра престолов»). Её рост 157 см.

1989 Андрей Николаевич ЯРМОЛЕНКО, украинский футболист.

СОБЫТИЯ:

1768 Доктор ДИМСДЕЙЛ сделал ЕКАТЕРИНЕ II прививку против оспы. Императрицу привили от семилетнего отрока Александра МАРКОВА, которому пожаловали дворянство и новую фамилию - ОСПЕИН. Это событие дало толчок к началу массовых прививок против оспы по всей стране. Сам врач получил баронский титул, звание лейб-медика, действительного статского советника и громадную по тем меркам пенсию - 500 фунтов стерлингов в год.

1814 Первая в Европе пластическая операция. Английский хирург Джозеф КАРПЮ провёл её себе на носу методом ринопластики, пересадив кожу со лба. Операция прошла успешно, и когда Карпю через три дня после неё снял повязку, то воскликнул: «Бог мой, да это же нос!». Создателями ринопластики были индийские врачи, они делали подобные операции ещё за 600 лет до н.э.

1924 В Минске было введено городское автобусное сообщение. По двум маршрутам начали курсировать 15 машин.

1983 В Буэнос-Айресе свалившаяся из окна 13-го этажа собака упала на голову 75-летней женщине и убила её. В собравшуюся на месте инцидента толпу врезался автобус, жертвой которого стала другая женщина. Мужчина, ставший свидетелем обоих несчастных случаев, умер на месте инцидента от сердечного приступа.

1995 Англичанка Маргарет БЛЕЙК родила ребёнка через 209 дней после предыдущих родов (предыдущий ребёнок появился на свет 27 марта 1995 года; самый короткий промежуток между рождением детей одной матерью).

2002 В 20.05 здание Театрального центра на Дубровке в Москве было захвачено чеченскими террористами. Заложниками бандитов стали около 900 человек, пришедших посмотреть мюзикл «Норд-Ост». В ночь с 25 на 26-е октября в ходе операции спецслужб по освобождению заложников, с применением усыпляющего газа, погибли 128 человек, сотни были ранены.