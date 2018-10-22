Как живёт Пинская школа №18, директора которой обвинили в избиении детей?

Фёдор Радион пока работает на своей должности, но получил выговор и ожидает результатов милицейской проверки.



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Напомним , 11 сентября на крыльце Пинской школы №18 ученики из соседней школы №10 катались на скейте и самокате и «троллили» взрослых. Те обратились за помощью к директору Фёдору Радиону, он попытался задержать 5-ти и 9-классника до прихода их родителей и социального педагога.

В школу пришла мама одного из парней и увела детей с собой. Позже было озвучено, что детей избили, и соответствующее заявление было направлено в Пинский ГОВД.



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То самое крыльцо

Кроме того, в соцсетях появилось видео из кабинета директора школы с описанием того, как он «зверствовал» (сейчас доступ к нему ограничен) и видео, которое сделали сами парни, где зафиксировано то, как они катаются на крыльце школы и демонстративно не реагируют на замечания взрослых.

Последствия

Происшествие получило широкий резонанс и активно обсуждалось горожанами в комментариях. Стоит отметить, что большинство комментаторов было на стороне директора.

Ученики школы №18 начали устраивать флешмобы в поддержку своего директора.



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В поддержку директора

Управление по образованию Пинского горисполкома провело служебное расследование, по результатам которого Фёдору Радиону был объявлен выговор. Комиссия посчитала, что своими действиями директор нарушил статью 9 Закона Беларуси «О правах ребёнка», согласно которой каждый ребёнок имеет право на защиту своей личности от любых видов эксплуатации и насилия.

Коллектив средней школы №18 написал обращение, в котором учителя просили объективно разобраться в ситуации. Обращение было направлено в Брестский облисполком, Пинский горисполком и в Главное управление по образованию области.



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Под руководством Фёдора Радиона школа неоднократно занимала призовые места в профессиональных конкурсах

Заявление по закону об обращениях граждан рассмотрели. Проверять ситуацию в Пинск приехала представитель Главного управления по образованию Татьяна Чанова. Она ознакомилась с результатами проведённой служебной проверки, пообщалась с Фёдором Радионом.

Вскоре на коллективное обращение учителей пришёл ответ, в котором сообщалось, что их директору вынесен выговор за нарушение Закона «О правах ребёнка».

Также в ответе говорилось, что решение о продолжении трудовой деятельности Фёдором Радионом будет принято по материалам проверки, которую проводит Пинский ГОВД.

Ответ учителей не устроил

Учителя школы считают, что выводы специалистом из области были сделаны однобокие и необъективные. Похоже, что они основывались на видео, которое было выложено в интернете, с очевидцами происшествия никто не встречался.

Не было учтено то, что посторонние дети на протяжении нескольких дней катались на крыльце школы, на замечания не реагировали и могли сами получить травму или травмировать выходящих из школы младшеклассников.



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На крыльце школы бывает оживлённо

По мнению педагогов, если не будет дана соответствующая оценка действиям детей, которые спровоцировали конфликт, то их поведение станет примером для других учеников.

Учителя превратятся обслуживающий персонал, такое поведение разойдётся в геометрической прогрессии по учебным заведениям. Эти парни знали, что останутся безнаказанными, они добивались конфликта и угрожали, что все будут уволены.

Вот что рассказывают сами педагоги

Учитель СШ №18 Татьяна:

- Всем коллективом мы написали это обращение, надеялись на то, что в ситуации объективно разберутся.

Ответ нас не удовлетворил, мы его обсуждали на собрании коллектива. В ответе описаны действия директора в момент произошедшего инцидента. Написано, что директор виновен и нарушил Закон о правах ребёнка, но не говорится о том, что дети тоже виноваты.

Им делали замечания несколько дней подряд. Они нарушали правила поведения. Их вежливо просили отойти на метров 10-20 от крыльца. Но они игнорировали замечания и постоянно вступали в пререкания со взрослыми.



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Это было около 17.00, когда родители забирают детей после продлёнки и со второй смены. Это 1-3 классы. Я сама свою дочь в это время забираю и видела, что они мешали выходу взрослых и детей.

В нашей школе учится порядка 1.500 учеников, и мы отвечаем за их здоровье. Получается, что такие наглые дети имеют право на всё, а учитель ни на что. Мы уже боимся сделать замечание, нам могут нагрубить, и не знаем, куда обращаться за защитой. Мы отвечаем за всё, но мы - никто.

Этим обращением мы хотели обратить внимание на проблему, но получили фактически отписку. Особенно разочаровало то, что с нами и очевидцами происшествия никто так и не поговорил.

Учитель СШ №18 Валентина:

- Получили ответ и ознакомились с ним. Мы в принципе не согласны с ним, так как ситуация рассмотрена однобоко. С нашими работниками, которые были свидетелями происшествия, вообще никто не разговаривал. Их никто не выслушал.



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Теперь учителя боятся делать замечания ученикам

- Вся информация только от родителей детей, которые хулиганили. Эти дети не ученики нашей школы, но там указано, что были нарушены их права. На многократные замечания они не реагировали, хамили, ругались матом, оскорбляли взрослых. А о наших правах и наших учеников кто-то подумал?

Директор защищал имущество школы, достоинство учителей, здоровье младшеклассников. Он задержал фактически хулиганов, вызвал директора их школы и социального педагога, чтобы решить ситуацию на месте.



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- Порог школы – это не общественное место, а место на территории учреждения образования. Мы были на рабочем месте, а посторонние хулиганы мешали учебному процессу.

Получается, что некоторые родители не занимаются воспитанием детей, их дети просто вышли из-под контроля. Вместо того, чтобы разбираться с воспитанием этих детей, акцент делается на только одну сторону. Посмотрите, какое видео они выкладывают в интернете, катаются по гранитным парапетам в скверах, залазят на крыши многоэтажек, есть фото в вечернее время на фоне Вечного огня, возможно, они и там свои трюки делали.

Со стороны властей должно быть чётко указано, что ребёнок обязан слушать с первого раза корректное замечание взрослого.



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Скриншот со странички одного из участников конфликта на фоне вечного огня в Пинске

Мы просто унижены. Получается, что учитель уже ничто, хоть увольняйся с работы. Теперь любой ребёнок на замечание отвечает: Вы не имеете права. Ситуация выходит из-под контроля.

Что говорят в управлении по образованию Пинского горисполкома?

Ситуацию с происшедшим в школе №18 комментировать отказались до окончания милицейской проверки.

Об экстремальных видео детей-участников конфликта услышали в первый раз. В отношении их семей никаких проверок не ведётся.

При подобных конфликтах надо вызывать милицию.