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Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали

23.10.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 22 октября 2018 года с утра работники Брестского ДЭП приступили к ямочному ремонту дворовой территории по улице Гоголя 68.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали

Увидев, что я фотографию, водитель мощного МАЗА сообщил журналисту, что без его разрешения снимать его нельзя и пригрозил какой-то статьёй.   Удивляет юридическая подкованность дорожников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали

К вечеру возвращающиеся с работы жильцы вышеупомянутого дома были приятно удивлены. Все ямки на асфальте были заделаны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали

Во время предыдущей встречи жильцов дома с работниками родного ЖЭС-2 были высказаны просьбы о комплексном благоустройстве двора с обустройством пешеходных дорожек. Однако понимаем - такие проблемы не решаются одномоментно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали

Спасибо работникам ДЭПа: после ремонта дороги жить стало безопасней и комфортней!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали

И всего-то понадобилось - парочка материалов на портале Виртуальный Брест, ну и сломанные руки женщины, конечно. Здоровья ей и долголетия в дальнейшем.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 22 октября 2018 года с утра работники Брестского ДЭП приступили к ямочному ремонту дворовой территории по улице Гоголя 68. Увидев, что я фотографию, водитель...
 
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