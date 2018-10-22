Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали

Сегодня, 22 октября 2018 года с утра работники Брестского ДЭП приступили к ямочному ремонту дворовой территории по улице Гоголя 68.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Читать полностью в источнике с фото:





Увидев, что я фотографию, водитель мощного МАЗА сообщил журналисту, что без его разрешения снимать его нельзя и пригрозил какой-то статьёй. Удивляет юридическая подкованность дорожников.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Читать полностью в источнике с фото:





К вечеру возвращающиеся с работы жильцы вышеупомянутого дома были приятно удивлены. Все ямки на асфальте были заделаны.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Читать полностью в источнике с фото:





Во время предыдущей встречи жильцов дома с работниками родного ЖЭС-2 были высказаны просьбы о комплексном благоустройстве двора с обустройством пешеходных дорожек. Однако понимаем - такие проблемы не решаются одномоментно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Читать полностью в источнике с фото:





Спасибо работникам ДЭПа: после ремонта дороги жить стало безопасней и комфортней!



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59958.php

Читать полностью в источнике с фото:





И всего-то понадобилось - парочка материалов на портале Виртуальный Брест, ну и сломанные руки женщины, конечно. Здоровья ей и долголетия в дальнейшем.