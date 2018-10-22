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Небезопасную дорогу во дворе дома по ул. Гоголя 68 оперативно отремонтировали
23.10.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 22 октября 2018 года с утра работники Брестского ДЭП приступили к ямочному ремонту дворовой территории по улице Гоголя 68.
Увидев, что я фотографию, водитель мощного МАЗА сообщил журналисту, что без его разрешения снимать его нельзя и пригрозил какой-то статьёй. Удивляет юридическая подкованность дорожников.
К вечеру возвращающиеся с работы жильцы вышеупомянутого дома были приятно удивлены. Все ямки на асфальте были заделаны.
Во время предыдущей встречи жильцов дома с работниками родного ЖЭС-2 были высказаны просьбы о комплексном благоустройстве двора с обустройством пешеходных дорожек. Однако понимаем - такие проблемы не решаются одномоментно.
Спасибо работникам ДЭПа: после ремонта дороги жить стало безопасней и комфортней!
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Сегодня, 22 октября 2018 года с утра работники Брестского ДЭП приступили к ямочному ремонту дворовой территории по улице Гоголя 68. Увидев, что я фотографию, водитель...
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