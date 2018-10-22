На кубке Беларуси по автокроссу гонщик сбил двух судей

Трагедией едва не закончился кубок Беларуси по автокроссу. Под Витебском багги, вылетевший с трассы, врезался в судейскую бригаду, передает телеканал «МИР 24».

За рулем автомобиля находился 35-летний гонщик из Смоленска. При входе в поворот он заложил слишком большой радиус и перелетел через насыпное ограждение.

В результате пострадали двое судей – это мужчины в возрасте 52-х и 46 лет. Оба госпитализированы. Один – с переломом позвоночника, у другого сломана нога. Водитель багги остался цел. Это первый инцидент за 30 лет существования трассы.