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На кубке Беларуси по автокроссу гонщик сбил двух судей

23.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Трагедией едва не закончился кубок Беларуси по автокроссу. Под Витебском багги, вылетевший с трассы, врезался в судейскую бригаду, передает телеканал «МИР 24».

За рулем автомобиля находился 35-летний гонщик из Смоленска. При входе в поворот он заложил слишком большой радиус и перелетел через насыпное ограждение.

В результате пострадали двое судей – это мужчины в возрасте 52-х и 46 лет. Оба госпитализированы. Один – с переломом позвоночника, у другого сломана нога. Водитель багги остался цел. Это первый инцидент за 30 лет существования трассы.



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Теги: Витебск
 
 
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Пострадавшие госпитализированы, у одного перелом позвоночника, у другого – перелом ноги, сам водитель багги остался цел.
 
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